屯門連錄減租個案　啟豐園兩房戶1.1萬租出

業主為免丟空單位過年，農曆年前普遍願減租吸客。置安居關伊諾表示，屯門啟豐園3座高層B室，兩房間隔，實用面積410方呎，月租叫價1.2萬港元放盤，減至1.1萬元租出，新租客預繳半年租金，呎租約26.8元。

同區慧豐園2座高層B室，實用面積646方呎，三房一套間隔，月租叫價1.8萬元，減租2,000元，終以每月16,000元租出，呎租24.8元。據了解，上址業主剛於去年10月連車位以800萬元購入，收樓後減價租出，而是次月租不包括車位。

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