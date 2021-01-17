去年全港工廈售價由高位累挫近一成　註冊宗數創紀錄新低

新冠肺炎疫情持續近一年，去年工廈整體租售價下跌，不過相對寫字樓及商舖市場，工廈的租售價跌幅較小。反映指標工廈走勢的美聯工商物業售價指數(MII)，12月份最新報319.6點，按年下跌4.3%，較去年高位累跌9.6%。租金方面則輕微下跌，12月份美聯工商物業租金指數(MIRI)最新報167.8點，按年略跌1.9%，較去年高位累跌5.1%。

美聯工商董事陳偉志表示，受肺炎疫情持續影響，去年工廈成交量及整體租售價都錄得下跌。然而，展望2021年，受活化工廈2.0及新盤帶動，再加上「撤辣」及低基數效應，預計今年工廈成交量及租售價會上升，其中工廈租售價料升5%以內。

按地區劃分，去年全港工廈呎價錄得按年跌幅，其中屯門區的跌幅較大，按年跌12.1%，12月份報3,162港元。柴灣及沙田(包括火炭/石門)最新呎價為4,850及4,083元，分別按年下跌10.4%及9.4%。觀塘及葵涌區同樣錄約9%的跌幅，最新呎價為6,201及3,814元。黃竹坑及長沙灣的最新工廈呎價分別報6,648及6,001元，分別按年下跌6.4%及4.6%。荃灣、九龍灣、紅磡及土瓜灣區的跌幅相對較小，分別按年下跌2.8%、2.2%及1.5%，最新呎價為3,983、5,036及5,164元。

工廈呎租方面，回顧去年，共有8區按年錄得下跌，包括觀塘、九龍灣、長沙灣、荃灣、柴灣、黃竹坑、沙田(包括火炭/石門)及屯門，跌幅介乎1.2%至7.9%。工廈呎租上升的有兩區，葵涌、紅磡及土瓜灣區分別錄0.6%及0.1%的按年升幅。

此外，該行綜合土地註冊處資料顯示，雖然12月份工廈買賣註冊錄277宗，再創單月新高，但由於去年受疫情持續影響，全年計僅錄2,091宗註冊登記，按年跌19.2%，創自1996年有紀錄以來新低，去年全年註冊金額錄約174.2億元，按年跌約38%。

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