恒大物業：今年目標每月新增3000萬平方米管理面積
2021年01月17日 16:20
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恒大物業(06666)周日(17日)舉行「軍令狀誓師大會」(即重要任務的造勢大會)，並公布2項內部考核目標。第一，今年每一個月新增在管面積3,000萬平方米；其二，每季度淨利潤都要較去年全年有所增長。若實現上述目標，其在管面積將超6億平方米。
根據規劃，恒大物業上市的集資所得約65%將用於戰略性收購及投資。另外，母公司恒大集團(03333)去年全年銷售額超過7,000億元人民幣(下同)，以平均每平方米9,000元測算，交樓後有望為恒大物業帶來超8,000萬平方米的在管專案資源。
恒大物業指，2017年至2019年，淨利潤年均複合增長率達195.5%，而2020年盈利增速高達1.8倍。
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