去年核心商業區「吉舖」情況惡化　中環空置率達20%

受新冠肺炎疫情影響，過去1年市面上「吉舖」情況嚴重，中原(工商舖)資料顯示，去年五大核心消費區商舖空置率全線向上，升幅由約4.4至12.45個百分點，而去年12月中環區的空置率達20.5%，為各區中最高。

該行資料續指，去年1月期間中環區舖位空置率僅約8.05%，期內升幅亦為各區最大。其次銅鑼灣區同期空置率由7.96%漲至11.46%，升幅達7.96個百分點。而尖沙咀區空置率上月最新報17.22%，為各區第二高，較去年初升6.46個百分點。

事實上，聖誕及新年假期向為傳統消費旺季，帶動中環、灣仔、銅鑼灣及旺角商舖空置情況略見收窄，按月跌幅由約0.05至0.19個百分點不等。惟尖沙咀升勢持續，較去年11月再遞增0.07個百分點。

該行商舖部董事黃偉基表示，舖位租賃市場經歷一年半長調整期，市場普遍預計未來進一步下調空間有限，料有租客趁第四波疫情未穩，業主心態仍然偏軟下，加快租舖，加上疫苗面世亦為利好因素，預料舖位空置率會續見改善。

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