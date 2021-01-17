MONACO獲大手客斥3600萬元連購3伙

美聯住宅部行政總裁布少明表示，啟德MONACO周日(1月17日)首輪開售，公司客戶出席率高達8成，更錄得多組大手客入市個案，其中1組買家「一客3食」，涉資約3,600萬港元，該組客人來自新界區，購入兩伙三房及1伙兩房單位，打算作自住及投資用途。

他估計，首輪推出單位將全數售罄，買家之中用家料佔逾6成比例，近4成則為投資者，估計日後項目呎租可達45至50元，租金回報率約2.5厘。

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