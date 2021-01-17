全球散戶喪炒！南韓投資者7200億元狂掃股

外國傳媒報道，南韓股市近期屢創新高，散戶扮演重要角色，南韓證券存管處近日公布數據顯示，自2019年初以來，南韓散戶已向國內外股市淨投入102.2萬億韓圜(約7,200億港元)。

報道指出，2019年1月2日至2020年1月15日期間，南韓散戶買進價值77.8萬億韓圜的南韓股市股票。而在這當中，59萬億韓圜投資在KOSPI上市公司，其中51.3%的比重是投資在三星電子上。另外，南韓散戶買進了價值24.4萬億韓圜的海外市場股票。

南韓券商估計，南韓散戶投資浪潮今年將持續下去。今年1月4日至1月15日期間，南韓散戶買盤就已飆升至16.7萬億韓圜。

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