疫情重創！紐約總房產市值料勁縮逾5500億元

外國傳媒報道，美國紐約財政局上周五(15日)發布2022財年(今年7月至明年6月底)初步評估報告，房地產部分則是計算今年元旦到明年1月的房地產活動，初步估計所有物業總市值較2021財年下降5.2%或約711億美元(約5,545億港元)，至1.29萬億美元(約10萬億港元)；全市應納稅收減3.9%或約105.6億美元，至2,603億美元(約2萬億港元)。

以類別來看，零售和酒店市值估計將分別下降21.1%、22.4%，辦公大樓價值下降15.6%，住宅大樓及公寓市值下降8%，僅單棟住宅(3戶家庭以下)微漲0.8%。

樓價大幅下滑主要還是因為許多房客搬離以逃避疫情、企業員工返回辦公室上班速度變慢。據房產業組織「紐約市商業夥伴」稱，截至去年10月下旬，曼哈頓每百萬名上班族中只有10%返回公司上班。

此外，據紐約市管理和預算辦公室的數據顯示，由於新的辦公室空間超出需求，曼哈頓辦公大樓空置率去年第三季升至24年以來新高，達到13.3%；新租賃活動則降至1995年以來最低。

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