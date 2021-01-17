MONACO首輪開售暫已沽清

2021年頭炮新盤銷情報捷。會德豐地產表示，啟德MONACO周日(1月17日)首輪發售145伙已沽清。

至於第1組買家已完成揀樓，並錄多組大手客入市，包括2組客戶各自購入3伙，其中一組斥資3,790.2萬元購入兩伙3房及1伙兩房戶。另一組大手客則斥資2,470.4萬元購入1伙開放式、1伙一房以及1伙兩房單位。另有6組買家購入兩伙單位。

是次買家出席率高達9成，有信心周日內沽清首批單位，短期內加推應市，料將有一定加價空間。同時，周日有不少買家亦為同系其他項目的業主，包括同區OASIS KAI TAK及將軍澳多個樓盤。

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