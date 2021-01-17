鄭家純侄兒鄭明傑懷疑涉及可疑交易 遭北京燃氣藍天停職
2021年01月17日 18:40
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鄭明傑
北京燃氣藍天(06828)公布，公司發現了若干可疑交易及若干或許存在問題的集團資產。由於董事會現懷疑非執行董事及董事會副主席鄭明傑(鄭家純侄兒)與該事件有關，因此為減輕公司股東及公眾的疑慮，董事會已議決自1月16日起暫停其作為公司非執行董事及董事會副主席的職務，直至另行通知為止。公司正聘用專業團隊，協助搜集有關資料及深入調查該事件，將盡快刊發詳細公告，以向股東及潛在投資者提供進一步消息。
鄭明傑原為北燃藍天聯席主席及行政總裁，去年7月因健康理由，以及投入更多時間發展其他事業，而調任為非執行董事及副主席。
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