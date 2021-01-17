十大屋苑周末兩日連錄24宗買賣 上車盤最受捧

十大屋苑成交量高位徘徊，中原表示，本周末錄得24宗成交，與上周末宗數相同，維持去年5月首周後高位，宗數最多為天水圍嘉湖山莊錄6宗，其次為荔枝角美孚新邨及沙田第一城，各錄5宗成交，鰂魚涌太古城亦連錄3宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期入市氣氛持續升溫，二手成交暢旺，尤其是1,000萬港元以內的上車盤最受追捧。近日大型新盤相繼起動，推高整體樓市氣氛，相信隨着疫情繼續緩和，二手成交將繼續回勇，樓市小陽春旺勢持續。

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