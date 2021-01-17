惠譽：亞太企業出現降級潮　75%受疫情拖累

外國傳媒報道，評級機構惠譽統計2020年亞太區全年企業信用評級後，有61家公司的評級被下調，是同期間被調升評級18家公司的3.4倍以上。分析團隊指出，被調降評級的發行體75%與疫情有關，2/3是由於流動性減弱或整個行業市場變化所致，去年第四季成為「墮落天使」的發行機構增加，例如CDL酒店房地產投資信託基金信用，就受到全球旅遊與住宿行業的負面影響，評級從投資級評等BBB-，掉到BB+的投機級。

團隊指出，2020年被降級的產業類別，實際上相當集中，首推是流動性／房屋建築的組合，其次是整個行業的市場變化／零售，休閒和消費產品(RLCP)組合。隨着疫情近周以來再惡化，相關的降級持續發生，先是2020年第三季有10家亞太企業被降評，第四季再有13家被降級。

總結2020年亞太區全年企業降級數目，惠譽指出，共有61家公司，超過2019年的45件，降級率在2020年第二季達到頂峰，該季降級了26個，惠譽國際分析師團隊提醒，企業被降級的因素十分明顯與疫情的流行起伏有直接關係，受評企業的或受整體產業影響，或因個別的現金流動性缺乏所致。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020