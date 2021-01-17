香港建設控股股東提私有化　每股8元溢價1.2倍

該公司指，股價低迷及交易流動性低下，註銷價為股東提供一個具吸引力的機會，以全額形式退出及變現於公司的投資。此外，因每股資產淨值較市價的持續重大折讓，公司一直未能夠在不攤薄其每股資產淨值的情況下進行任何有意義的股權集資。從公司的角度來看，倘建議事項順利進行，可在制定長遠策略及節省上市開支方面提高靈活性。

另外，董事會議決向股東宣派第二次中期股息每股13仙，代替截至去年底止年度的末期股息。

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