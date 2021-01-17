全球經濟威脅！缺貨櫃料達50萬個　製造業麻煩大了

外國傳媒報道，估計全球貨櫃缺口已相當於超過50萬個20呎貨櫃、或相當於25艘世界最大的貨櫃船的裝載量，業界面臨的不是「有貨出不得」就是運費急飆，已逐漸成為今年全球經濟前景的威脅。

一家總部位於香港的兒童教育及玩具生產業的公司表示，上個月他們下訂兩個從深圳運往歐洲的貨櫃，但是最終他們只能裝載一個貨櫃，因為其餘都已被訂走。此外，過去運費在2,000美元左右的跨太平洋航線，今年2月中的報價已高達1.3萬美元。

報道指出，目前缺貨櫃、並造成運費飆升的問題，已從供應鏈的層面影響到營運層面，包括業界生產被迫減少或增加庫存壓力，影響現金流，乃至因為減少下單，而影響到整個產業鏈的需求面。更甚者，專家認為，消費者或業界必須承擔的運費成本增加，其對經濟的影響可能會持續得比「缺貨櫃」的問題更久。

目前多數業界專家認為，缺貨櫃的問題至少會持續到今年首季，而估計目前全球貨櫃缺口達到50萬個的貨運公司Flexport認為，跟去年相比，航運成本上升的壓力在今年恐有增無減。

由於全球航運業大亂，世界銀行早前下調今年全球貿易增長至5%，這對全球經濟非吉兆，因疫情已對旅遊等行業造成嚴重打擊，經濟反彈正寄望於製造業。

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