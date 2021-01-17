向世界錢進：港人嘆悉尼樓縮水　變寸金尺土...

香港近期再現移民潮，回看1990年代初，同樣有一批港人選擇「出走」。劉太憶述當年一家人放棄香港所有東西，搬至澳洲悉尼開展新生活，見證當地高樓大廈愈建愈多等變遷。近期中國與澳洲關係交惡，對當地物業和就業市場的影響亦逐步浮現。

她說：「1990年起不少港人計劃移民，美國、加拿大、澳洲等都是熱門國家。由於我怕冷，因而未有考慮加拿大，最後選了天氣相對和暖的悉尼，即使移民前，我也從未踏足澳洲。」她指當年與丈夫同樣30餘歲，仍然年輕敢於出外闖一闖，而丈夫因有烘焙專業技術，成功獲澳洲給予居留簽證。

數十年前出走移民需要決心，亦要放棄在香港的事業、物業、朋友圈子等。當年她和丈夫需要賣掉香港的物業套取資金搬往澳洲，因而錯過了往後的港樓大升浪。她稱：「初時也感錯失，但當在悉尼居住久了，也就淡然起來。」

儘管現時澳洲的一房單位仍有500至600方呎，較香港大，但在悉尼生活約30年的她直言，住宅單位面積已經愈建愈小，高樓大廈則愈建愈多，同樣變成寸金尺土。幸而澳洲盛行買地建屋，亦即買入土地後再自行打造個人Dream House(夢想之家)，這樣生活空間未受太大影響。

搬過來澳洲前，她和丈夫用逾22萬澳元(約131萬港元)資金二手買入8,000方呎土地上的兩層高五房獨立屋(House)作為居所，其後適應這裏的生活後，就用30萬澳元(約179萬港元)買入一塊近8,000方呎的土地，再用額外的30萬澳元建造他們喜歡的兩層高Dream House，該土地價格現已升值數倍。

現時悉尼的獨立屋價格雖然仍硬淨，但一些分層單位已較3年前跌價，主因受近期內地投資者大減拖累。她從當地地產經紀得悉，個別在華人居住的市中心地區的一房單位(連一個車位)，3年前賣67.5萬澳元(約403萬港元)，近日成交價降至57萬澳元(約340萬港元)。同區的兩房單位(連一個車位)也由3年前的113.5萬澳元(約677萬港元)，減至現時的85.5萬澳元(約510萬港元)。

惟她認為，儘管分層單位價格有所調整，但不代表是買入時機，一來過往價格累升幅度不小；二來這裏的樓價相對受中國因素影響。受疫情和中澳關係轉差拖累，欠缺了來自中國的資金、投資者、自用客和留學生，令消費市道、交通、物業買賣和租務市場皆變得沉寂。

以找工作為例，她認為過去多年，外來移民只要放下身段，就不難在澳洲找到工作：「要找高層職位也許不易，但找基層職位不愁沒有空缺，關鍵是自己能否接受。即使職位和薪酬較低，也足以應付生活使費。」

舉例在新冠肺炎疫情爆發前，不少在澳洲的留學生會選擇做銷售員、書局店員、百貨公司理貨員等。然而，受疫情持續影響及中澳關係轉差，中資機構減少投資，近期就業機會也隨之減少。

澳洲去年11月失業率為6.8%，按月下跌0.2個百分點，而當地疫情爆發前的失業率大致徘徊在5%水平。

【中澳關係轉差 龍蝦大減價益食客】

中澳關係轉差令內地近月大幅減少購買澳洲的產品，而澳洲龍蝦過往有逾九成會輸往內地，近期也被迫由外銷轉內銷，導致售價大跌超過一半。

劉太說：「過去龍蝦每公斤賣約200澳元(約1,194港元)，現時跌至一公斤80澳元(約477港元)，所以近期我幾乎每日都吃龍蝦！」她指，虎蝦也見大劈價，近日跌至每公斤27澳元(約161港元)，同樣是近年新低。其他食材則豐儉由人，每人每月的膳食費用可大概預算900澳元(約5,380港元)。

衣履和耐用品物價方面，她認為在澳洲購買的衣服、家具、電器皆便宜，特別是電視機較在香港售賣的便宜一截：「不少電視機由中國輸入，普通牌子的55吋電視約售300至450澳元(約1,790至2,690港元)，所以我們屋內每個房間都放有電視！以前人們移民澳洲傾向把香港的電器一併搬過來，今時今日不用了。」

至於日常開支，在市中心租一房單位，每周租金約700至800澳元(約4,180至4,780港元)，同類型單位在普通住宅區可降至約400至500澳元(約2,390至2,990港元)。開放式單位的租金更可減至每周100至200澳元(約597至1,194港元)。電費一般3個月付一次，大概每月人均付100澳元(約597港元)。若出行以自行駕車為主，每月約135澳元(約806港元)。

雖然疫情令經濟轉差，但因政府派錢，例如公司受疫情影響而生意額下跌三成以上，所有員工都可獲政府補貼出糧，初期每周有750澳元(約4,480港元)，近期減至每周600澳元(約3,580港元)，市民生活不至於太受影響。

【初期做生意遇挫 誤打誤撞漸入順境】

移民外地，初期人生路不熟是必經階段。劉太猶記得在悉尼首半年生活較艱苦，亦想過應否回流香港，幸而誤打誤撞之後也順利適應：「初時我和丈夫繼續做麵包生意，但華人市場不大，亦鬥不過外國人的整餅技術，其後嘗試打工亦不太成功。最後丈夫進入教車行業，繼而特許經營駕駛學院，總算闖出一點成績來。」現在他們處半退休狀態，樂於享受生活。

她喜歡在悉尼的生活：「我討厭在香港經常要乘搭和等待升降機，非常不方便，相反在澳洲住獨立屋，一出門就可立即駕車到目的地，且找泊車位相當容易，不如在香港般頭痛。」再者，若選擇住在華人區，也不會遇上溝通問題，基本上日常生活所需都可以用中文處理。

此外，她對澳洲提供的福利保障相當滿意。即使沒有能力買醫療保險和入住私家醫院，普羅大眾在公立醫院也可獲得質素極高的診治，一分錢也不用付。

「反而我有在美國生活的朋友向我呻，美國醫療保險費用高昂，若然沒有購買醫保，隨時看病的錢也負擔不起，下半生也不知如何過。」

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