累減24萬！嘉湖套三房單位　每呎9937元沽

上車盤交投向上，天水圍二手市場連錄成交，當中指標屋苑嘉湖山莊1月錄近30宗，祥益林家倫表示，其中景湖居2座中層B室，實用面積630方呎，套三房間隔，累減24萬港元後，獲外區買家以626萬元承接，呎價9,937元。原業主2016年以413萬元購入，持貨約5年帳面獲利213萬元。

平盤被消耗，有天水圍買家轉購居屋。祥益謝利官表示，同區居屋天祐苑A座高層3室，實用面積603方呎，已補價自由市場開價580萬元。同區租客一直打算物色嘉湖山莊三房單位上車，但盤源減少，獲減20萬元後，即以560萬元購入上址，呎價9,287元。

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