港股前瞻：觀望美總統交接　恒指料28000關拉鋸

金融市場資金面充裕，加上美國候任總統拜登未上任先「派糖」，於上周提出1.9萬億美元紓困方案，有待國會通過，惟美股上周五微跌收市，顯示股市屢創新高後，投資者開始「畏高」，先行趁好消息獲利離場。有分析指，本周中國有多項重大經濟數據公布，加上未知現任總統特朗普離任前會否有「最後一擊」，料港股本周波動較大，恒生指數料於28,000至29,000點的大區間反覆。

不過，信誠證券聯席董事張智威表示，北水每日過百億元已持續了一段不短的時間，而近期北水力撐的中移、騰訊等升勢已「幾盡」，可以說港股的好消息已盡出，而且大市每日總成交達2,500億至2,700億元，都只能支持恒指在28,000點水平。如再加上恒指由去年12月初至今累升了約2,000點，可以預期短期內大市升幅將會收窄。

除非本周公布的重磅數據例如中國國內生產總值(GDP)出奇地好，否則他認為恒指難以突破28,800點。科技股暫不宜追入，反而看好內銀、內需、汽車、新能源等板塊，認為部分股份由於早前有較大調整，趁低位入市可作中線部署。

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