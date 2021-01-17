港股前瞻：觀望美總統交接 恒指料28000關拉鋸
2021年01月17日 20:34
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金融市場資金面充裕，加上美國候任總統拜登未上任先「派糖」，於上周提出1.9萬億美元紓困方案，有待國會通過，惟美股上周五微跌收市，顯示股市屢創新高後，投資者開始「畏高」，先行趁好消息獲利離場。有分析指，本周中國有多項重大經濟數據公布，加上未知現任總統特朗普離任前會否有「最後一擊」，料港股本周波動較大，恒生指數料於28,000至29,000點的大區間反覆。
大華繼顯發表報告顯示，目前恒指已接近全數收復去年跌幅，港股通淨流入金額維持在逾100億元的偏高水平，而權重藍籌輪流推動大市向上，亦有利減輕指數被基金調整時的沽壓。觀乎此前內地資金在股價調整後積極流入中國移動(00941)等受美國限制的股份，預期將陸續為受市場「噪音」影響的股份提供承接。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑同意北水撐市，「外資沽幾多，北水買返幾多，就算中國洋石油(00883)被美國列入實體清單，(作為分析員)都唔敢睇得太淡」。
他指，恒指技術上支持位為去年2月17日的低位28,055點，上望可參考1月20日的高位29,174點。熱門科技股份如騰訊(00700)、美團(03690)股價已太高，「追落去，唔吸引」。阿里巴巴(09988)則「炒區間」，如再跌破220元水平，投資宜可伺機入貨。至於新近被美國制裁的小米(01810)，暫時應「睇定啲」，不急於撈底。
不過，信誠證券聯席董事張智威表示，北水每日過百億元已持續了一段不短的時間，而近期北水力撐的中移、騰訊等升勢已「幾盡」，可以說港股的好消息已盡出，而且大市每日總成交達2,500億至2,700億元，都只能支持恒指在28,000點水平。如再加上恒指由去年12月初至今累升了約2,000點，可以預期短期內大市升幅將會收窄。
除非本周公布的重磅數據例如中國國內生產總值(GDP)出奇地好，否則他認為恒指難以突破28,800點。科技股暫不宜追入，反而看好內銀、內需、汽車、新能源等板塊，認為部分股份由於早前有較大調整，趁低位入市可作中線部署。
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