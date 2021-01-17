旺角麥花臣匯一房5年升值不足9萬元

二手業主趁市旺出貨，個別不惜蝕使費離場。旺角麥花臣匯一房戶，以800萬港元沽出，逾5年間帳面僅升值不足9萬元，料有機會屬明賺實蝕。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣居屋曉翠苑B座極高層2室，實用面積554方呎，三房間隔，望山景，早前於已補價自由市場叫價約670萬元，議價後以600萬元成交，呎價約10,830元，原業主於2009年10月以約189萬元購入，當時未計補地價金額。

●灣仔特麗樓中低層B室，實用面積約271方呎，原屬兩房開則，後改為一房，去年10月開始放盤，原叫價520萬元，經議價後減價15萬元或約2.9%，近日以505萬元沽出，實用呎價約18,635元，，原業主於2017年5月以約416萬元購入，持貨約3年轉手帳面獲利約89萬元，物業升值約21%。

●西半山時樂花園頂層連天台特色戶，實用面積365方呎，兩房間隔，以895萬元易手，實用呎價24,521元，原業主於2012年5月以580萬元買入，持貨8年多帳面獲利315萬元，單位升值約54%。

●大潭紅山半島A區2座低層A室，實用面積約1,013方呎，套兩房連工人套房間隔，日前終以50,000元獲承租，實用呎租約49元，業主於2000年3月以約838萬元購入，現租出享租金回報率約7厘，項目本月至今累錄約2宗租賃成交，平均實用呎租約50元，現時有約16個租盤，入場月租由45,000元起。

－－－－－－

九龍區

●旺角麥花臣匯1A座中層B室，實用面積432方呎，一房間隔，設開放式廚房，以800萬元沽出，實用呎價18,519元，原業主於2015年6月以791.3萬元買入，持貨逾5年帳面僅獲利8.7萬元離場。

●土瓜灣迎豐高層K室，一房間隔，實用面積約258方呎，以約570萬元放盤約3個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約40萬元，以約530萬元成交，實用呎價約20,543元，新業主為新婚夫婦，睇樓兩次決定承接。

●九龍啟德1號2座中低層D室一房戶，實用面積約368方呎，原業主在約2個月前叫價約850萬元單位，曾一度減價約40萬元至約810萬元放售，及後一減再減，終以約785萬元成交，實用呎價約21,332元，新業主為首置客，睇樓4次後決定入市，原業主於2016年9月以約566.6萬元購入，是次轉售帳面獲利約218.4萬元，物業升值約38.5%。

●牛池灣峻弦3座中低層A室，實用面積約1,225方呎，套三房另連工人套房及儲物室間隔，望維港煙花遠海景，去年12月中以2,180萬元放盤，經議價後減價330萬元或約15%，新近以1,850萬元交吉沽出，實用呎價約15,102元，原業主持貨近10年，物業升值約14%。

●將軍澳緻藍天3座左翼中高層A室，實用面積約788方呎，套三房另連儲物房及工人廁間隔，去年12月開始放售，業主原叫價1,250萬元，最終於日前以1,150萬元以交吉形式易手，減價100萬元或約8%，實用呎價約14,594元。

●將軍澳維景灣畔15座中層H室，實用面積516方呎，兩房間隔，議價後以825萬元成交，實用呎價15,988元，原業主於2012年10月以474萬元買入，持貨逾8年沽貨帳面獲利351萬元，單位升值約74%。

－－－－－－

新界區

●青衣曉峰園3座中低層A室，實用面積約773方呎，套三房間隔，望山景，由去年9月開始放盤，原叫價1,050萬元，經議價後減價121萬元或約11.5%，最後以929萬元成交，實用呎價約12,018元，屋苑1月累錄2宗二手買賣，現時約有25個放盤，入場費由728萬元起。

●荃灣荃錦中心2座低層E室，實用面積436方呎，兩房間隔，以588萬元易手，實用呎價13,486元，原業主於2011年7月購入上址，當時作價280萬元，持貨逾9年至今轉手，帳面獲利308萬元，單位期內升值1.1倍。

●荃灣富麗花園昌華閣低層B室，實用面積約313方呎，兩房間隔，開價約525萬元放售，雙方議價後以490萬元成交，實用呎價約15,655元，原業主於2015年3月以約360萬元購入，轉手帳面獲利約130萬元，物業升值約36.1%。

●屯門錦華花園A座高層8室，實用面積353方呎，兩房一廳間隔，日前獲一名區內客垂青，因鄰近工作地點，決定以10,000元即睇即租，實用呎租28.3元，如以同類型單位銀行估值約520萬元作計算，該單位的租金回報率達2.3厘。

●屯門居屋新圍苑E座低層10室，實用面積401方呎，兩房一廳間隔，區內客獲父母資助首期，決定於已補價自由市場以393萬元購入上址作自住或長線投資收租之用，實用呎價9,800元，該單位若作投資收租，現時市值租金大約9,500元，租金回報率可達2.9厘。

●天水圍栢慧豪園連天台特色戶，實用面積4931呎，兩房兩廳間隔，租客鍾情單位為連天台，可使用的空間更多，加上業主亦有調整租金，累減2,000元，遂便決定以12,000元租入，實用呎租24.3元，如以同類型單位銀行估價約670.5萬元計算，租金回報率2.1厘。

●元朗蝶翠峰11座低層C室，實用面積448方呎，兩房間隔，叫價550萬元，經上車客議價後，減價15萬元或2.7%，即以535萬元成交，實用呎價11,942元，原業主於2005年7月以144萬元買入，持貨約15年帳面獲利391萬元，單位升值2.7倍。

●元朗RESIDENCE譽88第1座低層H室，實用面積約477方呎，兩房設計，近日以640萬元沽出，實用呎價約13,417元，原業主於2013年2月以約431.9萬元購入，持貨近8年，現轉手帳面獲利約208.1萬元，物業升值約48%。

●大埔中心10座高層B室，實用面積371方呎，兩房間隔，原開價660萬元，放盤3個月，減價75萬元，減幅11.4%，獲用家以585萬元承接，實用呎價15,768元，原業主早於1993年3月購入上址，當時作價146萬元，持貨逾27年至今沽售，帳面獲利439萬元，單位期內升值約3倍。

●大圍盛薈1座左翼中層B室，實用面積842方呎，套三房間隔，日前以1,325萬元易手，實用呎價15,736元，原業主則於2016年以910萬元購入，持貨5年帳面獲利約415萬元離場，單位升值約45.6%。

●馬鞍山居屋富寶花園5座中層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，已補價自由市場價535萬元易手，實用呎價12,413元，原業主於2014年以207萬元購入單位，持貨7年沽出帳面獲利328萬元離場，單位升值約158%。

●馬鞍山海典灣5座低層E室，實用面積378方呎，一房間隔，望園景，原業主開價640萬元，放盤一星期，以628萬元易手，實用呎價16,614元，原業主於2017年4月以510萬元買入，持貨近4年將單位易手，帳面獲利118萬元，單位期內升值23%。

●馬鞍山曉峯灣畔1座高層F室，實用面積501方呎，兩房兩廳間隔，原先開價718萬元，放盤6個月，以705萬元沽出，實用呎價14,072元，原業主於2008年2月以210萬元買入，持貨近13年易手，帳面獲利495萬元，期內升值約2.4倍。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020