國金專題：別望拜登緩和局勢！紓困方案料激發資金撤華流美

拜登將面對當地疫情仍未受控，但美股仍牛氣沖天的情況，3大指數繼去年自低位強勁反彈後，道指和標指今年迄今再分別升0.6%和0.3%。市場憂慮特朗普留下美股泡沫之際，拜登擬推出總值1.9萬億美元的大規模紓困方案，分析指可能導致資金回流美國，尤其從中國撤出，進一步吹大美國泡沫，一旦爆破將引發巨災。

本月較早前，美國人收到政府按照之前通過的紓困案所派發的600美元之際，蚊型股交投爆炸式增長、一家與熱門通訊軟件Signal名字相若的股份股價短短數天一度炒高逾10倍、首次公開招股(IPO)市場熾熱，以及期權交投暴增。這或許只是巧合，但亦不難發現有閒錢的散戶，如何炒起市場上幾乎每個角落。

高盛數據亦顯示，一籃子散戶鍾情股今年以來累漲10%，跑贏標指和對沖基金鍾情股的回報超過9個百分點。如今，拜登的刺激計劃包括再向大部分美國人派錢1,400美元，對金融市場的影響不可忽視。

AlphaOmega Advisors策略員切基尼表示，若能夠收到這額外1,400美元的家庭收入水平與之前一樣，股市投機活動很可能會加劇，令已經出現的泡沫進一步擴大。Logan資本管理董事總經理奧基夫亦稱，當數以億計的美國人中，有一部分將收到的額外現金投入股市，某程度上會加劇泡沫，派錢原是希望推動人們消費，但如今似乎會更多地流入金融市場。

摩根大通亞洲(不包括日本)股市研究主管沙利文預期，資金會從亞洲新興市場轉向美國。他指出，該行原本預期，若沒有更多刺激措施，美國經濟將被拖低兩個百分點；若推出9,000億美元刺激方案，則可帶來0.7來個百分點的增長，而拜登的紓困案規模較預期大一倍，為市場以至整體美國經濟帶來正面驚喜。

他又提到，在拜登公布其紓困案前，大部分投資認為亞洲和新興市場前景較美國佳，過去數月資金一度連續18周流入亞洲(不包括日本)市場，但這個情況很可能開始扭轉，去年區內表現最佳的中國市場更可能首當其衝。

對沖基金Livermore Partners董事總經理諾伊霍伊澤早前亦警告，拜登的開支計劃似乎意圖重演「咆哮的1920年代」，但亦可能引致像1929年股災和大蕭條的結果。

不過，美國前財長薩默斯上周五(15日)表示，拜登提出的紓困案雖然可能導致經濟過熱，但更重要的是為那些受疫情重創的人提供援助。

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