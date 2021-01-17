國金專題：新總統多有「蜜月期」　美股首百日升市機會大

縱使當前美股現泡沫的警告不絕於耳，但綜觀過去10個美國總統任期中，有8個於上任首100天標指做好，當中以前總統奧巴馬首個任期的頭100天表現最勁，累漲8.4%；即將卸任的特朗普，上任首100天標指亦漲5%，部分受惠於他承諾減稅。

這反映新總統上任初期，美股通常會出現「蜜月期」，儘管難以斷言美股做好是因為新總統上台帶來的新氣象，抑或只是大市長期勢升的形態。

歷史經驗更顯示，美國民主黨執政下的股市表現較共和黨佳，意味拜登上台或利好股市前景。善於以史為鑑的CFRA投資策略員Sam Stovall指出，自1952年以來，民主黨總統上任首100天標指平均會升3.5%，反觀若共和黨上台，同期標指平均僅升0.5%；不僅如此，自二次世界大戰以來，民主黨總統上任首年標指平均升11.3%，但共和黨總統下同期僅升5.7%。

不過，有分析警告「蜜月期」後，美股最快4月出事。TrimTabs Investment Research創辦人Charles Biderman早前指出，除了「資金市」外，美股幾乎所有指標都是看跌，投資者多數只是賭徒，故相信長期來看，股市有崩潰的可能性，美股中期只有一個上升理由，就是聯儲局印鈔，但這利好難以持續。

他續指，拜登上台後將徵收更多資本利得稅，導致到了繳稅季節，企業內部人士不得不忍痛沽貨，接下來就是「人踩人」行情，這是今年4月需要擔心的局面。

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