2021年首個推售新盤成功開出紅盤，料短期內將會加推單位應市，最快周內進行次輪銷售。同時，將軍澳區亦有大型項目部署周內啟動首輪銷售，日內料將公布加推及開盤安排，業界料本月整體一手住宅交投量將持續上升。

●MONACO首輪145伙沽清 套現逾16.3億

2021年頭炮新盤銷情報捷。會德豐地產表示，啟德MONACO周日(17日)首輪發售145伙，已即日全數沽清，套現逾16.3億元。

至於第1組買家已完成揀樓，並錄多組大手客入市，包括2組客戶各自購入3伙，其中一組斥資3,790.2萬元購入兩伙3房及1伙兩房戶。另一組大手客則斥資2,470.4萬元購入1伙開放式、1伙一房以及1伙兩房單位。另有6組買家購入兩伙單位。

是次買家出席率高達9成，有信心今日內沽清首批單位，短期內加推應市，料將有一定加價空間。同時，今天有不少買家亦為同系其他項目的業主，包括同區OASIS KAI TAK及將軍澳多個樓盤。

●MONACO或短期內加推單位 發展商指有提價空間

會德豐地產常務董事黃光耀表示，啟德MONACO首輪收票反應踴躍，登記數字創出同區樓盤近3年新高，相信今日發售單位有機會可沽清，對樓市具利好作用，公司會因應市場需求，短期內研究加推單位應市，部分單位有約5%提價空間。

●九龍塘賢文禮士洋房1.03億元售出

豪宅新盤屢錄大額承接。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下九龍塘賢文禮士，售出獨立屋E，實用面積3,499方呎，花園及天台分別761與916方呎，成交價1.03億元，呎價29,437元。

●LP10暫錄逾2,300張入票登記 超購12倍

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，自上周開價及開放示範單位以來，市場反應踴躍。發展商表示，展覽廳共錄得約1.5萬人次參觀，截至周日晚上(17日)7時，入票數字已逾2,300張，超額認購約12倍，現正計劃24小時內準備加推，以回應市場需求。

●The Campton周六日沽出58伙 原價加推新價單

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，繼周六(16日)售出50伙後，今日再沽出1伙，以及錄得7宗招標單位成交，招標售出的全屬新推出三房單位，實用面積796方呎，成交金額共逾1.1億元，項目於周末兩日共錄58宗成交。剛落實加推價單第7號，共涉63伙，間隔開放式至三房，折實呎價為19,286至23,085元。若撇除景觀及樓層因素，屬原價加推。

●帝御‧星濤單日連沽7伙 吸金逾3417萬元

一手樓市氣氛向好，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧星濤，今日（1月17日）連沽7個單位，套現逾3,417萬元。其中2座11樓單位03，實用面積220方呎，成交價389.4萬元，呎價17,704元。

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