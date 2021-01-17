國金專題：特朗普失保護傘　卸任後料難回商界發展

自美國國會暴動後，陸續有美國政界及企業表明與總統特朗普劃清界線，料不利其卸任後重回商界發展。不過，亦有分析指，特朗普擁有數千萬「鐵粉」，即使其他往來關係受阻，他仍可能開創新事業及新財源。外界揣測特朗普下台後會成立自己的串流媒體，如果他能吸引到700萬訂閱用戶(不到他這次大選總得票數的10%)，且每人每月都支付5.99美元，特朗普的訂閱年收入就能超過5億美元。

曾為特朗普寫傳記的美國新聞工作者Michael D'antonio表示，特朗普離棄了自己市場裏的一個重要部分，不知道還是否有人願意光顧，雖然旗下大部分品牌試圖避免爭議，但特朗普卻逼公司做出分道揚鑣的決定。

自特朗普鐵粉圍攻國會後，愈來愈多企業以反暴力原則為由，或擔心有損品牌，與特朗普「割席」。先後有社交平台表示無限期封特朗普帳號；美國網上支付公司Stripe不再為其競選陣營處理信用支付交易；網上零售平台Shopify下架特朗普集團與其競選團隊的網上商店；美國職業高爾夫球協會(PGA)宣布，取消在特朗普旗下一座高爾夫球場舉辦的比賽。

再者，日後是否仍有銀行願意借錢給特朗普集團，亦屬後話！德意志銀行過去10年借予其家族公司逾3億美元，但紐約州檢察院已發出傳票要求查帳，包括該銀行與特朗普集團之間的生意往來，德銀私人銀行與特朗普最密切共事的兩名人員已遞出辭呈。

特朗普名下部分產業也可能深受影響。首當其衝是位於華府舊郵局大樓的特朗普國際酒店大廈。過去4年，想奉承特朗普政府的企業和外國政府在此訂房或租借活動場地，以後可能變得冷清。特朗普的商業地產租務恐面臨退租潮，相關收入同樣有機會一去不返。

此外，以特朗普冠名的其他產業亦可能有風險。不少交易合作或行銷協議由他授權冠名而促成，他更因此獲利豐厚，這些品牌協議價值高達數億美元，少了這筆收入，對特朗普而言必為重大損失。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020