A股前瞻：「春節效應」發功　短期料漲多跌少

儘管內地滬深3大指數連續4周升勢已斷纜，但A股已踏入農曆新年長假期前的關鍵時刻，加上年初至今大市交投日日破萬億元人民幣(下同)，連帶外資兩周累計狂掃逾370億元A股等迹象，均顯示A股「春節效應」正在加速發功。

據內媒統計，近10年滬綜指在農曆新年前後20個交易日，即接近前後一個月，A股上漲機會率分別高達50%及90%，基本上呈現漲多跌少的格局，顯示目前正是部署元月行情的最好時機，亦為生肖年「送鼠迎牛」之際，股民入市或能發新年財的機會。

自去年聖誕節至今年開局後數日，滬綜指連番創下近年收市新高，內地券商粵開策略指，雖然上周主要指數漲跌不一，略有回調趨勢，但北向資金活躍，加上截至上周五為止，滬深兩市共930家A股公司披露的去年業績預告之中，業績盈喜率達54.95%，估計A股節前上漲機會較大，尤其是節前一周及鼠年收爐日，滬綜指上漲機會均為70%。

雖然有市場人士擔心，內地部分省區疫情再現反彈勢頭，但整體情況仍屬可控，加上去年經濟基數低，今年經濟增長復甦可期，將為A股延續強勢提供投資機會。

值得留意的是，互聯網平台存款新規已出爐，中國銀保監及人民銀行近日發布通知，規範商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項，明確指出商業銀行不得通過非自營網絡平台開展定期存款、定活兩便存款業務。這意味金融消費者不能再通過螞蟻集團旗下支付寶在內等平台，購買一度火爆的互聯網存款產品。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020