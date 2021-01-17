國金專題：特朗普企硬低息被證實對！聯儲都認錯

特朗普即將卸任，在財金政策上，或許讓人想起他經常大罵聯儲局主席鮑威爾在疫情前不斷加息！誠然，美媒對「特朗普經濟學」的評價縱使有萬般不是，但也承認至少有件事判斷正確，就是利率！再者，拜登政府亦可在「特朗普經濟學」中吸收教訓，就是經濟火熱及龐大赤字並不會造成通脹失控。

美國著名經濟學家及專欄作家Neil Irwin指出，特朗普漠視專家建議，並打破數十年來歷任總統不對聯儲局貨幣政策說三道四的先例，威脅當局的政治中立性，但不代表特朗普對利率的看法是錯的。回看2017和2018年，每次聯儲局採取行動防範經濟過熱，理由是恐怕就業市場改善會導致通脹升得過高，均惹來特朗普抨擊。後來，聯儲局在2019年失業率非常低的時候開始減息，形同默認之前加息太快，更直言不諱原因是通脹不如預期！

Irwin解釋，聯儲局轉軚反映傳統經濟精英未能忘卻1970年代和1980年代初通脹失控的慘痛教訓，普遍認同一個觀點：失業率升高是維持物價穩定須付的代價。此觀點基於描述失業率與通脹關係的「菲利普斯曲線」(Phillips Curve)。據該邏輯，失業率若降得太低，通脹會無可避免地飆升，故央行須加息防範。

事後證明，「特朗普經濟學」勝過傳統智慧，也讓市場徹底重新思考，連聯儲局前主席耶倫及現任主席鮑威爾亦雙雙「認錯」。

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