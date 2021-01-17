【悲情樓市】核心區舖空置升　二手續劈價銀主盤驟增

買家趁農曆新年前偷步入市，二手交投量高位徘徊。中原表示，十大屋苑於剛過去周六、日錄24宗買賣，按周沒有變化，仍屬去年5月首周後新高，期內以天水圍嘉湖山莊錄6宗最多。

細價樓交投突出，沙田第一城兩日亦錄至少5宗。美聯翁凱傑稱，該盤兩房樓價重上600萬元，是去年11月後首次，易手單位為9座高層D室，實用面積327方呎，呎價約18,349元。

九龍藍籌荔枝角美孚新邨同期都錄5宗交投，該行吳志輝透露，業主願意擴大議幅，帶動交投加快，如3期百老滙街55號中層戶，減價30萬元後，即售800萬元，實用面積593方呎計，呎價13,491元。他續稱，政府撤辣可幫助更多市民入市，加快樓市流轉。

此外，個別屋苑續錄平價個案。利嘉閣鮑允中表示，牛頭角淘大花園R座極低層3室，實用面積476方呎，去年5月曾叫價780萬元放售，近日減至680萬元，由於層數較低，終減至638萬元獲承接，呎價13,403元。據了解，同類型單位去年中曾售715萬元。

部分業主為求套現，亦願意蝕使費出貨。中原鍾家豪透露，旺角麥花臣匯1A座中層B室一房戶，實用面積432方呎，以800萬元成交，呎價18,519元。原業主持貨逾5年，帳面僅獲利8.7萬元。市場料屬明賺實蝕。

【工商舖市況：核心區舖去年空置升 中環重災】

受新冠肺炎疫情影響，過去1年「吉舖」情況嚴重，中原(工商舖)資料顯示，去年五大核心消費區的商舖空置率全線向上，升幅由約4.4至12.45個百分點，而上月中環的空置率達20.5%，為各區中最高。

該行指出，去年1月中環舖位空置率僅約8.05%，全年升幅為各區中最大。其次銅鑼灣於2020年內的空置率由3.5%漲至11.46%，急增達7.96個百分點。而尖沙咀空置率上月最新報17.22%，為各區第二高，較去年初升6.46個百分點。

事實上，聖誕及新年假期一向為傳統消費旺季，帶動中環、灣仔、銅鑼灣及旺角商舖空置情況略見收窄，較去年11月下跌約0.05至0.19個百分點不等。惟尖沙咀升勢持續，按月再增0.07個百分點。

該行商舖部董事黃偉基表示，舖位租賃市場經歷一年半調整期，市場普遍預計未來進一步下調空間有限，料有租客趁第四波疫情未穩，業主心態仍然偏軟下，加快租舖，加上疫苗面世亦為利好因素，預料舖位空置率續見改善。

此外，去年工廈整體租售價同時下挫。美聯工商舖資料，上月整體工廈售價指數按年下跌4.3%，租金指數同期則跌1.9%，但料今年租售價錄5%以內升幅。交投方面，同類型物業去年全年錄約2,091宗登記，按年跌19.2%，創1996年有紀錄以來新低。

【銀主盤驟增 灣仔住宅低估價19%拍賣】

市場上銀主盤有增加趨勢，本周市場有近20個該類單位推出拍賣，當中不少為市區上車住宅物業。其中，灣仔三元大廈開價550萬元，較銀行估價低約19%。

本周環亞拍賣將推拍34項物業，當中佔15個，即約44%單位都是銀主盤。其中上述項目坐落於菲林明道與駱克道交界，拍賣單位為高層B室，以實用面積約386方呎計，呎價約14,249元。該單位銀行網上估值約679萬元，即推拍價低約129萬元。

同場亦推出多個九龍區細價銀主單位，部分更為特色戶。如油麻地東安閣高層A室連平台納米戶，單位及平台實用面積分別約193方呎及42方呎，開價260萬元，呎價約13,472元。2019年12月該廈低層一個實用面積約242方呎單位，以約361萬元賣出，呎價約14,917元。

而旺角砵蘭街368號耀中大廈中層單位，實用面積約321方呎，以350萬元開價，呎價約10,903元。去年同廈同面積中層戶約400萬元轉手。另外，長沙灣兼善里14號一個唐樓低層戶，開價180萬元，拍賣單位四分三業權，以該單位實用面積約454方呎計，呎價約3,965元。較該物業同類單位市值約400萬元，低出約55%。

此外，忠誠拍賣推拍銅鑼灣匯創大廈低層連平台銀主單位，實用面積約306方呎，平台面積約439方呎，開價520萬元，呎價約16,993元，去年10月該單位曾以550萬元推拍。今年該廈一個高層同面積單位，以595萬元成交，呎價約19,444元。

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