樓市有暗湧！內房境外債到期額飆逾倍　逾4100億元

中國加強內地房地產企業去槓桿，據債券研究機構CreditSights統計，計及今年到期債券及可賣回債券，內房企年內須償還的離岸債務總額飆升至535億美元(約4,173億港元)，較2020年的254億美元足足增加逾1.1倍，加上內地政府設下收緊內房企融資的「三條紅線」新規定，令借貸環境更緊張，市場憂慮樓市泡沫有暗湧，並加劇債務違約風險。

由於內地對房貸劃下「三條紅線」，令內房企來自大型內銀的支持正減弱。澳新銀行(ANZ)信貸策略負責人Owen Gallimore指出，截至上周四，約有340億美元(約2,652億港元)的中國公司債利率超過15%，其中255億美元(約1,989億港元)為房地產債務，而相關公司很難再獲得銀行融資。

雖然內地債券違約已非新鮮事，但去年底波及華晨汽車集團、清華紫光集團、永城煤電等多間國有企業，損害債市投資者信心，而內房企亦因此成為令市場擔心的高額人民幣負債產業。評級機構穆迪直言，不會對市場上弱勢的發行人出現債務違約感到驚訝。即使信貸評級公司認為內房行業前景保持穩定，但仍需關注銀行的貸款上限。

雖然「三條紅線」尚未正式頒布政策細則，但早前已傳出規定房企剔除預收款項後的資產負債率不得高於70%、淨負債率不可超出100%，以及現金與短債比率不能小於一倍，作為警戒線指標，並按照房企的具體指標情況分「紅橙黃綠」四級管理。

若符合全部指標，房企便會被歸為綠色級別，有息負債規模年增速可放寬至15%；若只觸犯一條警戒線則屬黃色級別，有息負債規模年增速可放寬至10%；若觸犯兩條警戒線則屬橙色級別，有息負債規模年增速不得超過5%；若觸犯全數三條警戒線，便不得增加有息負債。

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