特朗普留下世紀爛局　拜登救市中國反更愁？

2021年1月20日本周就到了，這日較以往更具歷史意義，美國總統特朗普留下「世紀爛局」，候任總統拜登接掌「百年經變」！對投資界而言，最關心的莫過於「放水」政策會否引發環球資金流大兜亂？股市泡沫會否爆破？下文逐一回顧及剖析新舊交替的嶄新局面。

【特朗普留下世紀爛局】

特朗普自從去年11月敗選後，這兩個月來不斷出招，旨在為拜登留下「世紀爛局」，尤其在經濟層面上遺留弱美元、債務炸彈及股市泡沫，這個盪手山芋絕不容易應對！

早於2015年底，特朗普就戴着帽子高喊：「Make America Great Again！」(讓美國再次強大)，惟再過幾天，狂人恐弱勢地黯然離開，並留下弱美元，可謂「讓美元不再強大！」反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數在去年上半年一度升至102.99水平，之後由盛轉衰，近期曾跌穿90關口，上周五收報90.78。弱美元使全球貨幣升多貶少，埋下貨幣戰伏線，英鎊、歐元、人民幣、日圓等主要經濟體貨幣皆大幅升值。舉例來說，人民幣兌每美元升穿了6.5的重要關口，即每百港元兌約83元人民幣，已使內地出口商叫苦連天，擔心貨幣升值壓抑出口競爭力，加上工資全面上揚，出口貨櫃又遭遇短缺，令製造業多重受壓，預示特朗普留下的爛局很快就會出現負面效應。

上月財赤1.1萬億破天荒

事實上，即使拜登政府掌權後，聯儲局短期內的貨幣政策將只能鬆不能緊，當局上月一致投票表決維持利率於0至0.25厘不變，預計將維持寬鬆政策，直至通脹在一段時間內高於2%及就業市場達到最佳水平，同時會繼續每月購買800億美元國債和400億美元的機構支持證券。主席鮑威爾預計，今年首季經濟數據會反映疫情造成的損害，相信未來4至6個月仍需要從各方面提供支持。

除了貨幣政策外，特朗普堅持採取寬鬆的財政政策，儘管減稅措施推動了經濟發展和企業盈利，但也令美國財赤不斷惡化，加上受疫情衝擊，致使美國財政部公布，上月美國財政赤字為1,440億美元(逾1.1萬億港元)，創單月紀錄新高，遠較2019年12月赤字規模僅130億美元嚴重飆升。

正因大規模放水，使美股即使在疫情陰霾下也不跌反大升，在特朗普任期內，美股持續刷新歷史新高，道指近日更一度升穿31,000點，與他在2017年1月20日宣誓就任當天道指收報19,827點比較，已累漲逾50%，惹來專家警告美股泡沫即將破滅！曾準確預言2008年金融危機的「傳奇災難預言家」、GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham警告美股正處於「完全成熟的史詩級泡沫」，泡沫最終會急速破爆破，並認為美股獲高估的情況比1929年股災前更嚴重。

曾被譽為「債券大王」的格羅斯及「商品大王」羅傑斯亦指出，推動股市主要是強烈投機活動，以至政府財政刺激及聯儲局零利率政策，並直言對股市「泡沫化」感到憂慮。

【別望拜登緩和局勢！紓困方案料激發資金撤華流美】

拜登將面對當地疫情仍未受控，但美股仍牛氣沖天的情況，3大指數繼去年自低位強勁反彈後，道指和標指今年迄今再分別升0.6%和0.3%。市場憂慮特朗普留下美股泡沫之際，拜登擬推出總值1.9萬億美元的大規模紓困方案，分析指可能導致資金回流美國，尤其從中國撤出，進一步吹大美國泡沫，一旦爆破將引發巨災。

本月較早前，美國人收到政府按照之前通過的紓困案所派發的600美元之際，蚊型股交投爆炸式增長、一家與熱門通訊軟件Signal名字相若的股份股價短短數天一度炒高逾10倍、首次公開招股(IPO)市場熾熱，以及期權交投暴增。這或許只是巧合，但亦不難發現有閒錢的散戶，如何炒起市場上幾乎每個角落。

高盛數據亦顯示，一籃子散戶鍾情股今年以來累漲10%，跑贏標指和對沖基金鍾情股的回報超過9個百分點。如今，拜登的刺激計劃包括再向大部分美國人派錢1,400美元，對金融市場的影響不可忽視。

AlphaOmega Advisors策略員切基尼表示，若能夠收到這額外1,400美元的家庭收入水平與之前一樣，股市投機活動很可能會加劇，令已經出現的泡沫進一步擴大。Logan資本管理董事總經理奧基夫亦稱，當數以億計的美國人中，有一部分將收到的額外現金投入股市，某程度上會加劇泡沫，派錢原是希望推動人們消費，但如今似乎會更多地流入金融市場。

摩根大通亞洲(不包括日本)股市研究主管沙利文預期，資金會從亞洲新興市場轉向美國。

他指出，該行原本預期，若沒有更多刺激措施，美國經濟將被拖低兩個百分點；若推出9,000億美元刺激方案，則可帶來0.7來個百分點的增長，而拜登的紓困案規模較預期大一倍，為市場以至整體美國經濟帶來正面驚喜。

他又提到，在拜登公布其紓困案前，大部分投資認為亞洲和新興市場前景較美國佳，過去數月資金一度連續18周流入亞洲(不包括日本)市場，但這個情況很可能開始扭轉，去年區內表現最佳的中國市場更可能首當其衝。

對沖基金Livermore Partners董事總經理諾伊霍伊澤早前亦警告，拜登的開支計劃似乎意圖重演「咆哮的1920年代」，但亦可能引致像1929年股災和大蕭條的結果。

不過，美國前財長薩默斯上周五(15日)表示，拜登提出的紓困案雖然可能導致經濟過熱，但更重要的是為那些受疫情重創的人提供援助。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020