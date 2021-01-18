渣打：亞洲企業今年發債額勢超2020年

環球低息有利企業發債，2020年亞洲區(日本除外)的G3貨幣(美元、歐元及日圓)債券發行額續創新高，達3,480億美元(約2.7萬億港元)，按年升約3%。渣打大中華及北亞區債務資本市場部主管嚴守敬預期，今年各地經濟開始恢復，美息保持低企有助降低企業融資成本，加上企業的再融資需求，預計今年債券發行總額有望超越去年高位。

誠然，疫情無減企業發債意欲，他指出，由於在家工作已為常態，去年不少企業透過網上或電話會議形式介紹債券，減少路演時間之餘，更可以覆蓋全球投資者。他相信，隨着近兩年中資金融機構加大在境外發展，參與債券資本市場平台亦有所增加，債市所需人手將有增無減。

與此同時，低息環境吸引不少新企業爭相吸資！他表示，港元同業拆息(Hibor)去年中旬升勢強勁，美國國債孳息率則處於低水平，即使亞洲區銀行一向對企業貸款提供支持，惟由於發債成本低企，吸引不少多年沒有發債的公司透過債券融資。

他並稱，雖然近期美國10年和30年期國債孳息率上升，但對比過去10年期走勢，仍處於較低水平。渣打預計，美國10年期國債孳息率今年第二季雖然會升至1.25厘水平，但相信仍會吸引企業繼續舉債。

至於今年債市開局僅半個月，他形容表現不俗，單是首周的債券發行量已達200億美元(約1,560億港元)，其中內地房地產公司「貢獻」最多，已有21間企業發債，涉及發行額約80億美元(約624億港元)。對於去年內地境內違約事件導致市場波動，他透露，有發行人將去年底的債務延至今年初發行，企業更爭取在低息環境下將債券年期拉長，預計發債的熾熱情況至今年農曆新年前仍會持續。

內地銀行去年為房地產貸款佔比設立上限，他相信不影響內房企業發債，相信只要市場情況良好，就可以吸引投資者追捧，再加上每年市場上有大量投資需要，便會吸引企業發債，透露今年初至少有兩家內房發行10年期債券，息口僅3厘左右。

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