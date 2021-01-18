陳鳳珠：內銀資產質素有望改善

港股企穩28,000點關口，並逐步挑戰28,500點水平。由於市場預期內地經濟回穩，企業盈利或會改善，因此資金流入支持大市走勢。雖然美國繼續打壓中資企業，但北水流入相關股份，料市場已消化美國對內地企業的制裁因素。

銀保監發布「關於開展不良貸款轉讓試點工作的通知」，批准單戶對公不良貸款轉讓和個人不良貸款批量轉讓，首批試點參與不良貸款轉讓及收購的機構分別為國有銀行與股份制銀行及金融資產管理公司與金融資產投資公司等。而參與試點的個人貸款範圍為經已納入不良分類的個人消費信用貸款、信用卡透支、個人經營類信用貸款等，但不包括住房按揭貸款、汽車消費貸款、有抵押的個人消費貸款等。另外，債務人或擔保人為國家機關的貸款、精準扶貧貸款、國防軍工等涉及國家安全的貸款亦不參與試點範圍。

據銀保監的資料，截至2020年第三季，內地商業銀行的不良貸款餘額為2.8萬億元人民幣，而不良貸款率升至1.96%，預期計劃有助銀行減低約1萬億元人民幣的個人不良貸款。去年受疫情影響經濟下滑，內銀的資產質素轉差，倘若可將個人不良貸款批量轉讓，相信有助紓緩內銀的財政壓力。

除此之外，銀保監亦表示部分科技公司利用市場優勢，過度採集或使用企業及個人數據，相關行為未有得到用戶充分授權，嚴重侵犯企業利益和個人私隱。而人行發布的「徵信業務管理辦法（徵求意見稿）」，要求徵信機構採集信息遵循「最少、必要」原則，不得以非法方式採集信息，使用個人信用信息應當用於合法、正常目的，而徵信機構採集的個人不良信息保存期限為自不良行為或事件終止之日起五年。

現時螞蟻集團旗下的芝麻信用、騰訊旗下的騰訊徵信、中國平安旗下的深圳前海徵信均為徵信公司。相信內地將加強監管徵信機構採集信息與數據，加強保障個人和企業的權益。另外，內地亦可能推動互聯網平台將龐大的貸款數據提供給全國性的信用評級公司，共享消費者貸款數據，以充分評估風險並防止過度借貸。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)

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