曜熊理財：中國基金今年表現料反覆向好

美聯儲指出，儘管新冠疫苗的接種前景提升了企業對2021年增長的樂觀情緒，但對疫情重燃及其經濟影響的擔憂減弱了這種樂觀的預期。

經濟活動溫和增長，儘管速度緩慢、復甦仍不全面。愈來愈多的地區報告降低就業水平。幾乎所有地區的製造業活動都在繼續復甦、物價溫和地上漲。

美國當選總統計劃提交的一項疫情紓困措施，其規模可能在2萬億美元左右，方案內容將包括直接向美國家庭提供紓困金，以及向各州和地方政府大規模撥款用於疫苗分發及其他緊急支出事項；該紓困措施的規模仍可能發生變化。

中國基金在過去20年表現不錯，但近年受到中美關係影響，落後大市，但今年以來表現好轉，這是新一輪上漲的起初階段。1月份的中國指數出現突破，標誌着新一輪上漲的開始，市場的主導力量已經有資金支持。

不過，面對當下中國基金，投資者既要保持一份冷靜和客觀的態度，目光也要放遠一些。今年對中國基金審慎樂觀，可望持續震盪向上。在行業方面值得關注的投資熱點包含5G、半導體、醫療保健。春節前後的宏觀流動性比較緊張，預計年初全面降准的可能性較低，至於中國股市短期行情，市場出現分歧。

曜熊理財策略董事 馬煒喬

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