未放棄香港市場　傳字節跳動拓港金融業務　

美國政府去年積極打壓內地影片分享網站抖音的海外版TikTok，抖音隨即退出香港市場。然而，行動並不代表抖音母公司--字節跳動放棄香港市場及用戶，可能只是來個「華麗轉身」，近日市場更傳出其轉營金融服務業。

市場消息指，字節跳動早前收購一家本地持牌證券行亞洲太平証券，現時與字節跳動(香港)有限公司共同租用一個位於銅鑼灣的辦公室單位。據講亞洲太平證券其中一名董事蔡俊毅曾任職騰訊，開發騰訊自選股APP，亦為雲鋒前金融金融科技業務總經理。

此外，據講字節跳動提交了多得商標註冊申請，相關商標從字面看，似與金融服務有關。該公司亦申請了抖音支付及DouPay商標，估計擬在支付市場分一杯羹。

內地傳媒去年引述字節跳動中國首席執行官張楠指，抖音在香港有很多用戶，會繼續香港用戶提供服務。當時有報道引述知情人士指，集團去年退出香港市場的，並非抖音，只是旗下海外版TikTok。

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