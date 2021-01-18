理財Campus：打工仔學嘢　執靚強積金

去年疫情肆虐，但環球股市不跌反升，據晨星(亞洲)數據顯示，去年強積金回報增10.38%，平均為每名打工仔帶來超過3.6萬元的帳面收入。踏入2021年，打工仔不妨趁開局執靚自己的強積金組合，務求爭取佳績。不過，每名打工仔能承受風險的能力始終有別，無論年紀、處境、回報要求等統統不同，或許透過以下個案，能找到你所需要的專家解答！

【個案1：回報跑輸 增持中國股票追落後】

陳先生去年強積金投資保守，早在去年3月跌市之際，將風險級別較低的債券類資產提高至組合的八成，其中包括港元債券、亞洲債券及環球債券。可惜去年3月後環球股市大幅跑贏債市，雖然整體計，相比去年初仍有錢賺，但眼見朋友的強積金回報達五成，自己卻不足一成，因此想重新配置資產。

據晨星(亞洲)資料，亞洲股票基金(不包括日本)及環球股票基金在過去12個月已累升22.84%及11.19%，而香港股票基金亦有8.02%的增幅。對比之下，環球債券基金及港元債券基金在過去12個月分別僅上升6.89%及5.81%。

香港財務策劃師學會主席李澄幸表示，觀乎目前市況，他看好股票市場，尤其是中國股票，建議30歲以下的投資者將今年股票基金比例至少提升至50%或以上。更進取的投資者應以內地股票基金為核心資產，因內地股市相對美股落後，而且疫情對內地的影響輕微，近日人民幣升浪反映內地資金流動性充足。

上古亞洲財富策劃及管理總監梁彥穎指出，由於美股估值太高，可將債券比例逐步降低，分段吸納環球股票基金，若債券的資產為50萬元，在股市緩慢上升時，可分5個月逐步轉換資產；若金額高達100萬元以上，可分為9個月吸納。當股市再創新高時，宜減持股票資產；而當股市大幅調整時，例如大跌30至40%，則可在兩個月內買入。

【個案2：職場新人 宜續押注高風險股票】

黃先生剛投身職場一年，由於他不熟悉股市走勢，但認為股市回報較可觀，因此入職時全部揀選投資風險級別最高的股票類強積金基金，並集中投資在環球股票基金。

環球股票基金在過去12個月雖然有約10%的正回報，惟大幅落後於個別市場，譬如亞洲股票基金(不包括日本)與中國及大中華股票都累升超過20%，而美國股票基金亦有逾16%的增長。

李澄幸指出，職場新鮮人的組合可繼續以高風險股票為主，因剛開始月供強積金，累算權益不大。即使股市稍有波動，對其影響微。

李續稱，隨着供款時間愈長，才需要關注資產配置，較進取的年輕人可專注在個別股市，特別是內地股市。

此外，梁彥穎表示，年輕人可以從強積金組合進行調配，訓練自己的投資眼光，例如認為股市位處高位時，可以嘗試轉走股票資產，並且買入債券，當股市回調30至40%時，一次過重新投放資金。

【個案3：處搏殺期 股債七三分配最理想】

正值事業搏殺期的連先生，一方面希望增大回報，故股票資產一直佔其強積金組合的一大部分，現時約佔七成。另方面，為了平衡風險，其餘三成為債券及貨幣基金。

不過，他認為去年的回報遜於預期，雖然人民幣持續強勢，但貨幣市場基金表現一般，例如港元貨幣市場升幅不足1%。

李澄幸表示，大部分投資者均持有兩至三成債券，以控制組合波動性，因為股票本身的性質是回報高、風險高，譬如在2007年10月至2009年2月期間，香港股票基金所得的累算權益曾下跌約53%，故需要顯著反彈才能回本。若投資者的強積金累算權益達數十萬元，便應好好平衡風險。

梁彥穎指出，根據美國一項投資研究，七成股票、三成債券為最佳投資比例，獲得升幅之餘，穩定性亦高，若股票在半年內急升，股票與債券的回報比例變成九比一，其時投資者將組合重新調配至七比三，即是在股市高位把資產轉移至債券，有助避免股市調整的風險。

【個案4：臨近退休 轉保守策略 降低風險】

現年60歲，臨近退休年齡的吳太太，前幾年為減低風險而把股票比例減低，組合主要為債券及貨幣基金，其餘為北美股票市場基金。

李澄幸同意，隨着年紀增長，投資策略應更為保守，因為即將需要用錢，投資失利的影響十分大，強積金自成立至2019年之間的數據顯示，保守基金期間一直維持穩健增長，即使在2008年金融海嘯時也沒有出現大上大落的情況。因此他建議即將退休的人可提升保守型基金比例，例如環球債券基金。

梁彥穎則提醒，退休人士可以分期提取強積金，他建議在提取所有強積金之前，不需要刻意去減少股票比例，可以維持股債比例至七比三，若果股市再度破頂，則可以將股票比例下降到五至六成。

【個案5：即將移民 視乎能否短期內提取】

張小姐計劃於年底移民，所以需要在移民之前提取約90萬元的強積金累算權益，今年應該如何調動配置，把投資的風險降至最低？

事實上，近年愈來愈多港人移民，積金局截至去年9月底數據顯示，去年首兩季因永久離開香港而提取強積金權益的申索數目達1.36萬宗，涉及22.8億港元。

李澄幸表示，提取強積金手續較繁複，受託人或要求移民人士提供永久離開香港的證據。若然短期內未能提取強積金，投資者應繼續根據年齡而增值組合；不過，如果能成功提取，而資金對移民的生活及投資影響甚大，配置則與退休人士無異，應提高防守型債券及貨幣基金的比例至五成，甚至七成。

【港匯料弱 人幣基金較值博】

受惠於美元持續偏軟，人民幣近期勢如破竹，對於保守性的投資者來說，今年或可考慮人民幣貨幣市場基金，目前部分強積金計劃已推出與人民幣相關的貨幣基金，如安聯投資的人民幣貨幣市場基金，其中60至70%為離岸人民幣存款及定息證券，去年的回報達5.96%，超越港元債券基金的表現。

梁彥穎預期，人民幣匯價持續強勢，今年人民幣貨幣市場將可以跑贏其他市場，尤其是美元貶值，有利澳元與人民幣升值，不過，需要留意港元與美元掛鈎，故港元會跟隨美元偏弱。

另外，由於人民幣自去年底起已累積一定升幅，今年的升勢或會減慢，但相信年內升勢延續。

李澄幸預料，美元繼續弱勢，基於美國量化寬鬆政策很大機會維持下去，相對來說，他較看好亞洲區貨幣，特別是人民幣。

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