人行叫停支付寶等互聯網平台的個人存款業務
2021年01月18日 07:52
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(中新社圖片)
內地銀保監會及人民銀行聯合印發《關於規範商業銀行通過互聯網開展個人存款業務有關事項的通知》，要求商業銀行不得藉非自營網路平台，經營銀行存款業務。在新規下，包括阿里巴巴(009988)旗下支付寶、騰訊(00700)旗下理財通、京東集團(09618)旗下京東金融及百度旗下的度小滿金融等不能提供及銷售網路存款產品。不過，若藉由這些平台宣傳、展示或提供相關資訊，則不在此限。
內地去年11月以來加強以反壟斷法整頓「平台經濟」，支付寶母公司螞蟻集團IPO被叫停，並被監管機構要求整改；阿里巴巴、騰訊及美團皆被反壟斷調查。人行副行長陳雨露上周五表示，螞蟻集團在金融管理部門指導下，已成立整改工作組，正在抓緊制定整改時間表。
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