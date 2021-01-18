人行叫停支付寶等互聯網平台的個人存款業務

內地去年11月以來加強以反壟斷法整頓「平台經濟」，支付寶母公司螞蟻集團IPO被叫停，並被監管機構要求整改；阿里巴巴、騰訊及美團皆被反壟斷調查。人行副行長陳雨露上周五表示，螞蟻集團在金融管理部門指導下，已成立整改工作組，正在抓緊制定整改時間表。

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