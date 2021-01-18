銀行料爆發沽樓走資潮　港樓斷崖式冧市？

基於英國內政部去年估算今年將有15.33萬港人前往英國，早前有銀行發表報告指，港人為移民賣樓，料今年將走資2,800億元。老實講，該金額相比香港高達10數萬億元的M3，無疑是「蚊髀同牛髀」。但要留意，該金額並未包括加拿大、美國及澳洲等熱門移民地區的走資狀況。至於實際會走幾多？明年這個時間自有分曉，不妨拭目以待。

隨新冠疫苗逐步接種，歐美地區的疫情有望回落，屆時真正的移民潮才算真正爆發。但早前香港護士協會發布的護士移民意向問卷調查結果，卻有許多人已一早計劃移民。約54%受訪者正考慮或正辦理移民海外；正辦理移民海外手續的受訪者中，有80%表示會在2年內離開；至於最多人移民的組別是護理年資「5年至10年內」的受訪者，高逾7成表示正考慮或正辦理移民。

換言之，有經驗的資深護士將大流失。本身已不足以應付香港高齡化社會的醫療系統，未來青黃不接的情況將會愈發嚴重。而良好的醫療系統向來是香港的賣點之一，未來若然系統崩塌，勢必令香港這顆東方明珠更形失色。

整個職業板塊的專業人士移民潮的確令人震驚，最怕是下一次輪到醫生、律師或國際金融人才！由於現代社會是一環扣一環，一時之間大量人離開香港，對香港打擊甚大，尤其是專業人士出走，影響所及消費、零售，高端的金融、法律服務的供求都將減少，直接動搖香港的經濟命脈。

雖然仍有許多港人寄望內地人來港填補流失的人口，但問題是，內地的發展空間比香港廣闊，而且居住空間及社會環境都比目前的香港舒適，來港的誘因並不高。尤其是醫護人員是全世界都稀缺的人才，香港需要，難道內地就不需要？

現下，幾可肯定今年將有大批人沽樓離港，一方面增加二手住宅供應，樓市購買力同時減少。與此同時，有數據顯示，今年一手新樓供應多逾3.4萬伙，是近6年最多；以過去10年數字，最多一手成交是2019年的2.1萬伙，最少則是2013年的近1萬伙，由此可見，未來兩年新樓供大於求的情況持續，而非市場人士長期洗腦說香港房屋供不應求。用最簡單的經濟理論來看，需求減少，而供應增加，樓價自然會向下調整。

東網產經專欄作者 林南冧

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