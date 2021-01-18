道指期貨跌約60點　金價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.872；港匯處7.7536；離岸人民幣(CNH)報6.4879；美元兌日圓報103.87；歐元企1.2066；英鎊見1.3574。金價跌至1,813.2美元。布油跌至55美元；紐油徘徊於52.3美元。道指期貨跌近60點。

●金融市場資金面充裕，加上美國候任總統拜登未上任先「派糖」，於上周提出1.9萬億美元紓困方案，有待國會通過，惟美股上周五微跌收市，顯示股市屢創新高後，投資者開始「畏高」，先行趁好消息獲利離場。有分析指，本周中國有多項重大經濟數據公布，加上未知現任總統特朗普離任前會否有「最後一擊」，料港股本周波動較大，恒生指數料於28,000至29,000點的大區間反覆。

●內地政府擴大整頓網路金融平台存款服務，人民銀行與銀保監會近日最新發布通知規定，商業銀行不得藉非自營網路平台、來經營銀行存款業務；在新規之下，包含阿里巴巴旗下的支付寶、騰訊旗下的理財通、京東金融、百度旗下的度小滿金融等不能提供、販售網路存款產品。

●會德豐地產旗下啟德MONACO，首輪開售145伙即日沽清，發展商剛加推價單第4號共100伙應市，折實平均呎價24,409港元，折實呎價由23,082至26,396元，折實售價662.8萬至1,810.1萬元。發展商亦隨即推出銷售安排2號，安排於本周四發售133伙，當中包括13伙招標單位。

●道指上周五(15日)收報30,814點，跌177點或0.57%；標指收報3,768點，跌27點或0.72%；納指收報12,998點，跌114點或0.87%。

●外媒報道，蘋果公司(Apple Inc)旗下產品線的外觀在今年有望出現大變革，當中，iPhone手機、Mac電腦、Macbook手提電腦均將有新設計。

●美國全國零售商聯會(NRF)公布，當地去年11至12月假期零售旺季銷售按年急升8.3%，好過該會原先估計增長介乎3.6%至5.2%，亦優於過去5年平均的3.5%增幅。有關數字不包括汽車、汽油及餐飲的銷售收入。

●高盛將美國今年經濟增長預期，由之前的6.4%再上調至6.6%，是該行1月份以來第二次上調增長預測，理由是美國候任總統拜登推出的經濟刺激計劃，將加速美國經濟的復甦。

●港股ADR指數上周五偏軟，按比例計算，收報28,367點，跌205點或0.73%。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,493點，跌98點，低水81點，成交18,817張。

●紐約2月期金上周五收報每安士1,829.9美元，跌1.2%，全周計累跌約0.3%。

●紐約2月期油上周五收報每桶52.36美元，跌1.21美元或2.26%；布蘭特3月期油收報每桶55.1美元，跌1.32美元或2.34%。

●全球最大小麥出口國俄羅斯宣布，由3月1日起把小麥出口稅由原本每噸25歐元，上調至50歐元，消息刺激芝加哥小麥期貨上周五曾漲2.5%至每浦式耳6.93美元，創2014年5月以來新高。而由外電編制的穀物價格指數自去年8月初以來急漲逾60%。

●外媒引述知情人士稱，在全球擁有約8.5萬名員工的渣打集團計劃下月在全球裁員數百人，主要為級別較低的員工。

●英國富時100指數上周五收報6,735點，跌66點或0.97%；法國CAC指數收報5,611點，跌69點或1.22%；德國DAX指數收報13,787點，跌200點或1.44%。

●加拿大便利店巨頭Couche-Tard及歐洲零售商家樂福上周六(16日)在一份聯合聲明中表示，在收購談判失敗後，兩家公司已決定尋找合作機會。Couche-Tard放棄了以162億歐元(約1,526億港元)收購家樂福，原因法國政府以食品安全為由，反對有關交易。

●英國食品配送公司戶戶送(Deliveroo)周日(17日)表示，已從包括少數股東亞馬遜在內的現有投資者進一步融資1.8億美元(約14億港元)，使公司估值超過70億美元(約546億港元)。

●騰訊為最大股東的內地短片社交平台快手已通過上市聆訊。據更新後的初步招股文件，截至2020年9月底止9個月，內地應用程序及小程序平均月活躍用戶(MAU)及平均日活躍用戶(DAU)分別達7.69億和3.05億，而快手應用日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘。另外，電商商品交易總額(GMV)2,041億元人民幣(下同)，按年勁飆11.14倍。

●印度央行行長Shaktikanta Das上周六(16日)在演說中表示，新興市場必須建立龐大外匯儲備，作為免受外圍市場震盪的緩衝，即使這會增加被美國列入匯率操縱國的風險。目前印度外匯儲備達破紀錄5,860億美元，接近全球排名第4位的俄羅斯，主要是央行為應對外資大舉流入，不斷買入美元，並使當地貨幣盧比成為去年表現最差的亞洲貨幣。

●內媒報道，由標緻雪鐵龍(PSA)及快意佳士拿(FCA)合併而成的Stellantis汽車集團，有意在內地組建一家絕對控股的合資公司，目前談判的持股比例為75%，業務範圍包括商用車、乘用車及新能源汽車等。據悉，目前Stellantis至少與奇瑞汽車及廣汽集團展開接洽。

●去年全港工廈售價由高位累挫近一成，註冊宗數創紀錄新低。

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