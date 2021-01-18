施羅德：華經濟勢回勇　債券前景看俏

中國經濟勢將在2021年繼續復甦，施羅德投資的股票及債券基金經理與新興市場經濟師一同探討該市場的投資前景。隨着經濟持續復甦，以及2020年推出的刺激措施繼續發揮作用，中國經濟在2021年的增長速度勢將加快。

股市方面，與內地長遠增長主題相關的行業應有望繼續跑贏大市。環球經濟廣泛復甦亦會為估值仍較增長板塊為低的周期性板塊帶來支持。中國債券方面，預料經濟基本因素穩健、估值吸引，以及人民幣前景明朗均可為該市場帶來支持。

新冠疫情對中國經濟的影響可以用「先入先出」概括。經過2020年初的暴跌和成功避免出現第二波嚴重疫情後，中國經濟已在有效的援助計劃下較其他主要經濟體系更早出現反彈回升。

展望2021年，我們的基金經理和經濟師普遍認為這一輪經濟復甦的勢頭將會持續，但這輪增長將以甚麼形式出現？哪些行業能夠帶來最具吸引力的機會？人民幣的前景又會如何呢？我們為此綜合了施羅德投資新興市場經濟師，以及股票基金經理、債券基金經理的看法。

資深新興市場經濟師 David Rees表示，由於刺激經濟措施的效果滯後，加上2020年第一季度經濟經歷暴跌後的基準數據相當低，我們預期中國經濟增長將於2021年第一季度按年回升15至20%。然而，隨着上述的影響逐漸消退，年內的經濟增長相信會回落至較正常的水平。繼2020年按年增長2.1%的經濟預測過後，我們預料中國經濟將於2021年增長9%。中國政府在去年11月份容許一家國有企業的債券違約，意味着當局將於2021年再度壓抑信貸的增長。一旦按年比較的數據抵銷了2020年初的食品價格暴漲，2021年初有可能會出現一輪通縮。這在短期內或會為政策回復正常構成障礙。雖然我們預期強勁的經濟復甦可以確保核心通脹率於年內逐漸回升，但就短期而言，債務高企下的通縮憂慮或會令決策者乃至市場感到不安。

大中華股票主管盧偉良(Louisa Lo)及中國A股基金經理李文傑(Jack Lee)表示，隨着經濟重回正軌，貨幣政策亦會跟隨其後，尤其是寬鬆的貨幣政策。這是因為中國當局將繼續以降低債務水平和抑制過度借貸為優先處理事項。固定資產投資為2020年的經濟增長帶來支持，當中又以基建和房地產方面的投資最為突出。然而，我們預期未來的固定資產投資將會轉向「新基建」領域，特別是在5G、數據中心和物聯網方面的發展。此外，中國消費者的習慣亦將繼續隨着收入增加而改變。在「消費升級」這項長遠主題的推動下，消費者在眾多品質和價格均較高的商品和服務方面的開支都將提升，從而促進中國的消費增長。

世界各國顯然都對新冠疫苗的研究進度表現得十分關注，而這亦將決定環球經濟將在何時復甦和影響通脹預期。然而，對於控制疫情表現相對落後的國家而言，疫苗研發成功的影響力會比起在中國更為明顯。鑑於上述原因，疫苗面世或會導致部分資金流出中國市場，並轉投其他有機會因疫苗面世而獲得更大裨益的國家。雖然如此，環球投資者在中國股市的持倉仍然較低，加上中國股市的估值較其他環球市場更為合理，因此有可能會吸引更多資金湧入。從行業的角度來看，我們認為能夠受惠於中國長遠增長主題的行業將繼續跑贏大市，特別是工業自動化、電動汽車及零件，以及因國際貿易摩擦造就的本地化供應鏈等領域。然而，疫苗研發成功後的環球經濟廣泛復甦應該對估值仍較增長板塊低的週期性板塊有利。

固定收益亞洲宏觀主管Julia Ho表示，中國債券的估值具吸引力，而當地經濟的基本因素亦穩健。這兩項因素應可推動需求增長，並有機會在2021年帶來具吸引力的回報。估值方面，中國境內債券的孳息率正處於較已發展市場政府債券吸引的水平。舉例，現時10年期中國政府債券的孳息率約為3.3%，而同年期的美國國債孳息率僅為0.8%左右(截至2020年11月底)。中國政府債券與美國國債及環球已發展國家政府債券的息差正處於有記錄以來的高位。

結論是中國債券的價格應較美國債券擁有較大的上升潛力，因為債券價格會隨着孳息率下跌而上升，而美國及其他已發展市場債券孳息率在起點較低的情況下，能夠進一步下跌的空間較小。從基本因素來看，由於中國已成功地從疫情造成的經濟下滑中反彈，因此應有望成為2020年唯一錄得正增長的環球主要經濟體系。通脹方面則因為環球需求仍然疲弱而維持在較低水平。經濟正增長加上低通脹的利好環境讓央行在貨幣政策上擁有較大的靈活性，從而為小型企業提供更有效的支持。從技術層面來看，中國債券亦處於強勢。由於中國債券主要由國內投資者所持有，因此在環球資金流波動時所受到的影響會較大部分其他新興市場輕微。環球債券指數以前所未有的幅度加大中國債券持倉亦為該類資產帶來進一步支持。這意味着許多互惠基金將會湧入中國債券市場進行投資。

人民幣作為中國的貨幣亦是另一個支持中國債券的因素。長遠而言，由於美國需要面對龐大的雙赤字(財政及經常帳戶)和無限的量化寬鬆計劃，我們認為美元將會走弱。這或會使人民幣在國際上被更廣泛地使用。我們認為未來還會有其他因素帶動人民幣升值，包括中國經濟持續表現領先、中國與其他主要經濟體系之間的息差較大、中國的經常帳戶狀況改善，以及環球投資者希望分散美元配置的積壓需求。

最後，我們預期中國境內債券將繼續作為一個能夠幫助投資者分散投資組合風險的獨特資產類別。由於中美貿易摩擦以及中國中產階級崛起，中國經濟向國內消費驅動型市場轉型的進程已經加快。這種以國內為重點的策略以及中美經濟「脫鈎」意味着中國經濟及貨幣政策周期並不會與世界其他地區完全同步。

施羅德投資管理(香港)投資評論員及特許財務分析師Andrew Rymer

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