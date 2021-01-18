陳正犖：澳元短線恐有調整壓力

聯儲局主席鮑威爾表示，距離出現強勁的就業市場仍有漫漫長路，退出寬鬆措施亦言之尚早。此外，美國候任總統拜登透露其1.9萬億美元刺激方案詳情，未來將交由國會辯論和審批。

市場對於美國政府將會加大財政刺激政策，以及聯儲局可能在9月份宣布縮減買債的預期，可能會推高美國債券孳息率，對美元帶來支持，要密切留意今年第4季的美元走勢。

另外，隨着量度澳元兌主要貿易夥伴貨幣的澳元貿易加權指數已回升至疫情之前的高位，而人民幣升值步伐或顯著放慢，均對澳元短期升勢帶來阻礙。

技術上，澳元兌美元的相對強弱指數由超買水平回落，但仍處於上升趨勢線之上，支持位或為0.7482至0.7516水平，阻力位或為0.7820和0.8136水平。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020