潘梓生：觀望疫苗效果　美匯低位徘徊

美國政治局勢風起雲湧，國會山莊的衝突吸引媒體眼球，當然市場投資者對此也極為關心。不少分析更因上述事件表示美國將因此走向沒落，甚至得出「民主已死」的結論，實在是有點語不驚人誓不休。也正因如此，不少分析人士對今年美元跌勢預測落井下石，認為美元今年可能再下跌超過一成。

不過，當美匯指數已跌至2018年初的密集區低位，即近88至90的支持，加上美元淡倉已近10年新高，美元是否仍有足夠動力大幅下挫，抑或當倉位一面倒時，更有可能的是出現反向走勢？

另外，近日聯儲局逐漸放風表示有機會縮減購債規模，甚至縮表，這也可能促使做淡美元者減少沽空美元。再者，近日美國國債與歐洲等國債券息差大幅拉闊，也有可能驅使資金從外部回流美國，減緩美元跌勢。

當然，拜登即將就任美國總統，民主黨控制參眾兩院後將大舉增加政府開支，將對美元不利。因此，雖然現時美元受到技術支持，但在基本因素打壓下，美元要大幅反彈必須更長時間打底。未來幾個月在市場將繼續觀望疫苗接種成果，相信美匯指數應更傾向於88至92之間徘徊。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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