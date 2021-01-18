傳美國撤銷英特爾等晶片商向華為的供貨許可證
2021年01月18日 08:58
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(Getty Images圖片)
美國對內地大型科企華為的打壓沒完沒了，外電報道，美國政府通知英特爾在內的幾間華為晶片供應商，將撤銷部分對華為銷售產品的許可證，並打算拒絕其他數十家企業向華為供貨的申請。
報道指出，美國半導體協會上周五(15日)表明商務部已發布否決多個對華為出口許可申請，並取消早前發放出口許可的意向，行動涉及半導體行業的範圍很大的產品。據報，企業已經等待許可決定數個月，今次行動前約有1,200億美元、150個出口許可等待審批。由於美國政府各機構無法達成共識，許可尚未得到批准。
據悉，涉及的公司包括中芯國際(00981)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)、欣旺達(300207.SZ)、藍思科技(300433.SZ)、上海貝嶺(600171.SH)、華微電子(600360.SH)等中港上市公司。以及三星電子、SK海力士、LG伊諾特、台積電、大立光、穩懋半導體、聯發科、東京電子、愛德萬測試、網屏、Lasertec、愛發科、羅姆、迪思科、Sumco、信越化學及東京應化工等韓、台、日企業。
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