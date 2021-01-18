傳美國撤銷英特爾等晶片商向華為的供貨許可證

美國對內地大型科企華為的打壓沒完沒了，外電報道，美國政府通知英特爾在內的幾間華為晶片供應商，將撤銷部分對華為銷售產品的許可證，並打算拒絕其他數十家企業向華為供貨的申請。

報道指出，美國半導體協會上周五(15日)表明商務部已發布否決多個對華為出口許可申請，並取消早前發放出口許可的意向，行動涉及半導體行業的範圍很大的產品。據報，企業已經等待許可決定數個月，今次行動前約有1,200億美元、150個出口許可等待審批。由於美國政府各機構無法達成共識，許可尚未得到批准。

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