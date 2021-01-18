沈振盈：外圍仍存風險　提防黑天鵝

踏入2021年，全球股市有不俗表現，恒指亦在首兩周上升逾1,200點，重上28,400點水平。當然，相對於美股，港股表現仍然不算有太大的驚喜。上升的理由仍然是憧憬疫苗接種，令疫情受控，帶動經濟復甦。另外，美國完成了總統大選結果的認證程序，算是正式確認了拜登當選，消除了另一個不明朗因素。

從技術走勢分析，港股企穩28,200點之上，有機會回補去年初的下跌裂口，上試29,000點水平。當然，以現時外圍市場的情況，特別是美匯及美債的走勢，市場存在着一定的風險。

若從玄學角度分析，上周指出，到了1月20日「大寒」之後，小心有黑天鵝事件出現，配合本周的日子，星期三會是一個轉捩點，大市極可能會在周三見本月頂位。

本周每日的股市走勢預測：

周一（丙寅日）天干屬火地支屬木，木生火之局，對股市有利。

周二（丁卯日）天干屬火地支屬木，木生火之局，走勢仍佳。

周三（戊辰日）天干地支皆屬土，全上之局，出現回落之勢。

周四（己巳日）天干屬土地支屬火，火生土之局，反覆偏軟。

周五（庚午日）天干屬金地支屬火，火剋金之局，出現反彈。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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