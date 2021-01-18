港股倒升　騰訊飆3%創新高　小米續受壓

港股挫近200點後跟隨內地股市回穩，恒生指數倒升逾70點；國企指數回穩；科技指數升130點，主板成交約500億港元。

騰訊倒升3.5%，創667.5元歷史新高；美團飆近3%；阿里巴巴亦回穩；不過被美國列入「禁投」名單的小米集團持續受壓，跌幅擴至近2%。

【09:20】港股開市偏軟，恒生指數跌119點或0.42%，報28,454點；國企指數低開53點或0.47%，報11,266點；科技指數跌60點或0.69%，報8,715點。

科技股領跌，騰訊、阿里巴巴及小米集團開市齊跌1%；京東集團跌2.4%；美團無起跌。傳華府撤銷數十家公司向華為的供貨許可及拒絕其供貨申請，瑞聲科技跌1.6%；舜宇光學跌1%。

金融股個別發展，滙豐控股跌1.5%；香港交易所跌1.2%；中國平安跌1%。工、中、建三大內銀股無起跌；友邦保險升1.2%。

醫藥股有沽壓，藥明生物及石藥集團跌1.5%；中國生物製藥跌1%，失守7元關。

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