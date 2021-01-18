內地去年零售額跌3.9%遜預期　失業率5.6%

中國統計局公布經濟指標數據，去年社會消費品零售總額及城鎮固定資產投資表現均差過市場預期，規模以上工業增加值則略勝預期。

2020年全年，中國社會消費品零售總額39.19萬億元人民幣(下同)，按年跌3.9%，除汽車以外的消費品零售額35.25萬億元，下降4.1%。年內，中國網上零售額11.76萬億元，比上年增長10.9%，增速比1至11月回落0.6個百分點。其中，實物商品網上零售額97,590億元，增長14.8%，佔社會消費品零售總額的比重為24.9%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長30.6%、5.8%和16.2%

2020年，中國城鎮固定資產投資按年錄得2.9%增幅，增速比1至11月提高0.3個百分點，當中民間固定資產投資28.92萬億元，增速提高至1%。年內，規模以上工業增加值按年升2.8%。

單計12月，中國社會消費品零售總額4.05萬億元，按年升4.6%，增速比上月回落0.4個百分點。固定資產投資增長2.32%。12月規模以上工業增加值按年升7.3%，增速較11月份加快0.3個百分點。以經濟類型看，國有控股企業增加值按年增長6.4%，股份制企業增長7%，外商及港澳台商投資企業增長8.5%，私營企業增長7.6%。

2020年年均城鎮調查失業率為5.6%，低於6%左右的預期目標。12月調查失業率為5.2%，與前值及預期持平。去年中國居民人均可支配收入32,189元，比上一年名義增長4.7%。

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