內地新能源汽車產值去年增17.3% 有效專利比亞迪穩居榜首
2021年01月18日 10:36
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（Getty Images圖片）
國家統計局公布，去年全年全國規模以上工業增加值按年增長2.8%。分三大門類看，採礦業增加值增長0.5%；製造業增長3.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2%；高技術製造業和裝備製造業增加值分別按年增長7.1%、6.6%，增速分別比規模以上工業快4.3、3.8個百分點。從產品產量看，工業機器人、新能源汽車、集成電路、微型計算機設備按年分別增長19.1%、17.3%、16.2%、12.7%。
此外，內地傳媒引述企查查大數據研究院推出的《新能源汽車專利20強企業榜單》顯示，比亞迪股份(01211)以9,426件有效專利穩居專利總量榜首；長安汽車、北汽新能源位列第二、三名，有效專利分別有5,243件、4,005件；蔚來汽車(包括蔚來控股、上海蔚來)的有效專利共1,677件，主體合併後位列榜單第6名，在造車新勢力中排名第一。
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