內地新能源汽車產值去年增17.3%　有效專利比亞迪穩居榜首

國家統計局公布，去年全年全國規模以上工業增加值按年增長2.8%。分三大門類看，採礦業增加值增長0.5%；製造業增長3.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2%；高技術製造業和裝備製造業增加值分別按年增長7.1%、6.6%，增速分別比規模以上工業快4.3、3.8個百分點。從產品產量看，工業機器人、新能源汽車、集成電路、微型計算機設備按年分別增長19.1%、17.3%、16.2%、12.7%。

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