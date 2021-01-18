【瑞通推介】恒指破頂小米反彈 資金開好倉
2021年01月18日 10:40
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國零售銷售數字連續三個月萎縮，加上投資者憂慮候任總統拜登提出的1.9萬億美元紓困措施未必可於短期通過國會，道指上周五收報30,814點，跌177點(或0.6%)。恒指上周五收報28,573點，升77點(或0.3%)，盤中曾升至28,667點的近一年高位。今早回吐逾180點，曾跌穿28,400點，其後倒升再破頂，升穿28,700點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2,200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證
及認沽權證)同日淨流入逾3,400萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,800至28,899點。
小米(01810)遭美國列入與中國軍方有關聯企業的黑名單，儘管小米已發聲明否認，上周五仍暴跌10.26%收市，報29.3元，盤中曾插至28.2元的一個月低位及50天線水平。多間券商和評級機構認為美國制裁對小米基本面沒有重大影響，因今次是限制美國投資者投資小米，而非阻止美國供應商向小米供應產品。不過股份今早走勢反覆，曾跌逾2%，其後回升，逐步逼近30元。
小米上周五即見北水吸納支持，全日錄逾35億元淨買入。輪證資金流方面，超過1.7億元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾500萬元淨流出。
上周大部分時間處30元以上的吉利汽車(00175)，上周五沽壓顯著，曾瀉7.9%至30.2元，收市仍挫4.88%報31.2元，險守10天線。吉利公布授出6.29億份購股權，行使價每股32.7元，有效期七年。另中汽協指近期出現的電動車晶片供應緊張問題，或影響今年首季汽車生產。吉利今早再跌逾2%，下試30元關口支持，其後倒升。上周五有約9.7億元北水淨流出吉利。輪證資金流方面，好倉錄逾3,000萬元淨流入，淡倉則有逾520萬元淨流出。
中概股來港上市消息不絕，港交所(00388)上周五曾漲近3%，創出471.6元新高，但及後乏力再上，收報458.4元，升幅不足0.1%。有券商上調港交所目標價，但認為港交所估值貴，已反映最高績效預期。港交所今早隨市整固，一度跌至452元邊，然後由跌轉升。分別有近4,800萬元和近130萬元在上周五淨流出其好倉和淡倉。
有券商指蘋果公司基本面與估值差距進一步擴大，料股價或跌逾一成，拖累蘋果概念股表現。瑞聲(02018)上周一高見47.75元後展開調整勢頭，上周五曾挫3.9%至43元，收跌2.7%於43.55元。有傳特朗普政府已通知幾間華為供應商，正撤銷其向華為出貨的許可證，並打算拒絕其他幾十間向華為供貨的申請，據悉當中涉及瑞聲。瑞聲今早繼續整固，跌逾1%穿43元，現處各移動平均線以下。上周五有逾180萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購(22855)，行使價：29800點，2021年6月到期，實際槓桿：10.6倍
恒指輕微價外、中年期沽(20798)，行使價：26900點，2021年7月到期，實際槓桿：7倍
小米價外、中短期購(20787)，行使價：35.23元，2021年5月到期，實際槓桿：4.5倍
小米輕微價外、中短期沽(22135)，行使價：26.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.3倍
吉利輕微價外、中短期購(11535)，行使價：35.05元，2021年6月到期，實際槓桿：3.7倍
吉利輕微價外、中短期沽(11543)，行使價：28元，2021年7月到期，實際槓桿：2.6倍
港交貼價、中短期購(11004)，行使價：488.88元，2021年4月到期，實際槓桿：7.9倍
港交價外、中短期沽(19015)，行使價：350元，2021年6月到期，實際槓桿：8.7倍
瑞聲價外、中短期購(16489)，行使價：53.88元，2021年5月到期，實際槓桿：5.3倍
瑞聲價內、中年期沽(29246)，行使價：46.88元，2021年8月到期，實際槓桿：2倍
騰訊輕微價外、中短期購(15069)，行使價：720元，2021年5月到期，實際槓桿：6.9倍
騰訊價外、中短期沽(15092)，行使價：530元，2021年5月到期，實際槓桿：7.8倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(69547)，收回價：28210點，槓桿比率：55.2倍
恒指熊證(53052)，收回價：29190點，槓桿比率：36.8倍
小米牛證(53784)，收回價：26.58元，槓桿比率：8.4倍
小米熊證(59967)，收回價：35.88元，槓桿比率：3.9倍
吉利牛證(63443)，收回價：28.68元，槓桿比率：8.3倍
吉利熊證(63459)，收回價：35.68元，槓桿比率：5.9倍
港交牛證(50332)，收回價：425.88元，槓桿比率：10.7倍
港交熊證(67432)，收回價：499.88元，槓桿比率：10.1倍
瑞聲牛證(61401)，收回價：39.9元，槓桿比率：5.8倍
瑞聲熊證(56382)，收回價：49.98元，槓桿比率：4.2倍
騰訊牛證(66844)，收回價：592.38元，槓桿比率：10.6倍
騰訊熊證(53501)，收回價：700元，槓桿比率：13.2倍
微盟牛證(66918)，收回價：17.71元，槓桿比率：4.9倍
微盟熊證(60040)，收回價：23.32元，槓桿比率：4.1倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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