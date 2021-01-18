【瑞通推介】恒指破頂小米反彈　資金開好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國零售銷售數字連續三個月萎縮，加上投資者憂慮候任總統拜登提出的1.9萬億美元紓困措施未必可於短期通過國會，道指上周五收報30,814點，跌177點(或0.6%)。恒指上周五收報28,573點，升77點(或0.3%)，盤中曾升至28,667點的近一年高位。今早回吐逾180點，曾跌穿28,400點，其後倒升再破頂，升穿28,700點。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2,200萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證

及認沽權證)同日淨流入逾3,400萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,800至28,899點。

小米上周五即見北水吸納支持，全日錄逾35億元淨買入。輪證資金流方面，超過1.7億元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾500萬元淨流出。

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瑞通相關牛熊證之選擇：

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