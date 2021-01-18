【高盛推介】友邦再創新高 留意高槓桿輪證
2021年01月18日 10:41
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友邦(01299)上周五(15日)發力反彈，收市升約3.7%。今早(18日)則最高見105.9元，繼上周五再創歷史新高後升幅收窄。現報104.7元，升約0.3%。有券商指美國十年期國債孳息率近期重上1厘水平，料對友邦長線前景有利好作用。並料至2030年，友邦內地相關市場規模可擴展至較目前大4倍。該行重申對其「買入」投資評級，目標價120元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四(14日)錄得約210萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。而認沽證及熊證於上周四獲資金沽出後，上周五則見資金轉向，分別錄得約370萬及90萬元資金流入。
友邦購(29147)，行使價118.9元，2021年6月24日到期，實際槓桿7.8倍，行使價120元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。友邦牛(68357)，收回價97.88元，行使價96.88元，換股比率100，槓桿比率13倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
友邦沽(22043)，行使價80.83元，2021年12月21日到期，實際槓桿5.2倍，市場上6個月期以上產品中，槓桿最高之一。友邦熊(68359)，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率15.8倍，近5.3元收回距離近熊。
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