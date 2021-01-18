【高盛推介】騰訊阿里美團齊升 牛證推薦
2021年01月18日 10:41
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在大市今早回落下，上周五(15日)升約2.5%的騰訊(00700)，今早(18日)繼續上升，最高見667.5元，繼上周五再創歷史新高。現報665元，升約3.1%，暫時為連續第四日上升，累計至今升逾13%。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金傾向部署騰訊熊證，5個交易日共錄得約3,730萬元資金流入。而阿里牛證於上周一至周四(11至14日)皆錄得資金流入，合共約2,200萬元後，上周五獲資金轉向沽出。而美團牛證則於上周一至周三(11至13日)皆錄得資金流入，合共約2,930萬元後，上周四及周五獲資金轉向沽出。
騰訊牛(69557)，收回價597.99元，行使價595.49元，換股比率100，槓桿比率9.9倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。騰訊牛(67002)，收回價583.18元，行使價580.68元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，活躍條款、低面值近牛。
投資者如看好阿里，貼牛選擇可留意新上市阿里牛(69558)，與現價有約17.4元收回距離。遠牛選擇可留意屬低面值的阿里牛(68323)，與現價有約27.2元收回距離。投資者如看淡，可留意屬遠熊的活躍條款阿里熊(64690)，與現價有約28.6元收回距離。
阿里牛(69558)，收回價223.99元，行使價221.99元，換股比率100，槓桿比率12.9倍，新上市貼牛。阿里牛(68323)，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，低面值遠牛。
阿里熊(64690)，收回價270元，行使價272元，換股比率100，槓桿比率7.1倍，活躍條款遠熊。
投資者如看好美團，貼牛選擇可留意屬活躍條款的美團牛(67795)，與現價有約24.6元收回距離。遠牛選擇可留意屬低面值的美團牛(67751)，與現價有約33.6元收回距離。投資者如看淡，可留意屬遠熊的美團熊(56586)，與現價有約13.2元收回距離。
美團牛(67795)，收回價292.18元，行使價289.18元，換股比率100，槓桿比率12.4倍，活躍條款貼牛。美團牛(67751)，收回價283.18元，行使價280.18元，換股比率500，槓桿比率9.1倍，低面值遠牛。
美團熊(56586)，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率15.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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