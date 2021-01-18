疫情及脫歐影響　倫敦金融業去年空缺職位銳減近半

外電報道，據英國招聘諮詢公司摩根Morgan McKinley數據，2020年倫敦金融業空缺職位數量減少近半，凸顯新冠肺炎疫情及英國脫歐對金融業的影響。

去年，倫敦金融城的公司共發布16,335個新職位招聘廣告，按年下降49%，為至少自2015年以來最低。Morgan McKinley英國業務董事總經理Hakan Enver表示，脫歐本身已經困難，倫敦還須應對新冠肺炎大流行帶來的破壞，以及美國總統換屆可能帶來的劇變。

Enver續稱，在疫情爆發後，僱主對遠程工作的態度變得更加靈活，但考慮到旅行需求減少等因素，平均工資可能會下降。

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