【專家點評】周樂樂：A股市場上升動力仍在

過去一周，滬深兩市出現劇烈震盪，市場成交金額持續過萬億，北上資金持續流入加倉。除了科創50指數與上證50指數上漲外，其他主要指數下跌，尤其是中小板與創業板指數跌幅明顯。申万一級行業，9漲19跌，漲幅最大的前五行業分別是銀行、電子、建築裝飾、通信與房地產，跌幅最大的五大行業分別是農林牧漁、國防軍工、電氣設備、有色金屬與食品飲料。數據上看，市場行業與個股分化嚴重，低估值冷門藍籌股飆升，熱門行業與個股遭遇放量拋售，顯示增量資金追逐低估值板塊，高估值切換向低估值，資金大規模換倉引起市場劇烈震盪。技術上，主要指數呈現放量震盪上揚趨勢。

外圍消息，美國新總統拜登據悉將公布1.9萬億美元經濟紓困方案，遠超市場預期。美聯儲主席鮑威爾亦表示，除非出現令人不安的通脹和失衡，否則將不會加息。前美聯儲主席耶倫被提名財政部長，令市場預期美國政策繼續大寬鬆。受此類消息提振，市場預期全球流動性繼續氾濫，風險資產繼續被炒作，預計環球股市與大宗商品仍有上漲動力。然而，需要主要關注美國政府的打壓仍未停止對中國企業打壓，對三大電訊運營商、中國高鐵、中國大飛機、中國半導體等相關產業領先企業打壓，並要求美國投資者拋售與全球指數公司剔除相關企業，恐怕引起相關公司股價大幅調整。同時，美國疫情嚴重導致未來經濟數據存在不確定性，影響部分企業業績。

國內消息，除了偏利好的金融數據與行業數據外，央行對流動性定調需重視。央行副行長表示，2021年貨幣政策會堅持穩字當頭，不急轉彎，將靈活把握貨幣政策的力度、節奏和重點，以適度貨幣增長支持經濟持續恢復和高質量發展。另外，業績驅動方面，提前公布年報業績預告和快報的909家上市公司中，日常消費、材料、房地產和信息技術四大行業成為目前業績表現最為亮麗的行業，其中十分亮眼的上市銀行2020年業績快報將成為銀行股行情的較強催化劑，或扭轉市場對銀行股的悲觀預期。同時，人民幣兌美元匯率持續走強，利於人民幣計價資產的走強。

綜合來看，政策、流動性、信心三大因素仍是支持A股震盪上揚的動力，且預計後市繼續增強。中長期看來，人民幣資產仍將持續得到全球資金增加配置，預計資金流入估值相對合理、行業機會與業績確定性高的優質公司是大勢所趨。近期板塊輪動迅速，關注市場的結構性機會和風格轉變信號。一方面，機構抱團股的估值相對較高，機構由此調倉換股更關注科技板塊超跌後的投資機會，尤其是部分科技股自2020年7月回調以來已處於低位，且業績確定性較高，關注科技板塊反彈機會；另一方面，關注高股息率、高業績穩定性且低估的中字頭、銀行、保險和公用事業等板塊估值修復機會，注意防控業績踩雷的風險。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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