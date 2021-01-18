摩通：比特幣若未能重上4萬美元關　調整未完

外電引述摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou表示，除非比特幣重上並企穩40,000美元關口，否則追蹤趨勢的投資者將大批撤離，因而重創表現。他指出，比特幣期貨以及加密貨幣基金Grayscale Bitcoin Trust的需求模式將為比特幣前景提供線索。

他指出，未來幾天和幾周流入Grayscale Bitcoin Trust的資金可能需要保持每天1億美元的速度，比特幣才可能實現這樣的突破。

去年11月底比特幣亦有過類似處境，不過當時受考驗的是20,000美元關口，當時機構投資流入規模229億美元的Grayscale基金，幫助比特幣延續了升勢。該行指出，若比特幣不能重回40,000美元上方，那麼追蹤趨勢的交易員可能會下手，比特幣上周的下跌行情將進一步延續。

比特幣周一(18日)即市報35,125.2美元，跌1,293.6美元或3.68%。

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