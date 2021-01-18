東航去年客運量下跌42.8% 貨運量降27.8%
2021年01月18日 10:52
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
中國東方航空(00670)公布，2020年12月載客量707.4萬人次，按年下降33.3%。其中，國內航線下降20.9%，國際航線下降98.4%。東航去年全年累計載客7,448.78萬人次，按年下降42.8%。
貨郵載運量方面，去年12月下降15.2%，其中國內航線下降8.4%，國際航線下降27.6%。貨郵載運率32.97%，下降3.17個百分點；全年累計貨郵載運量下降27.8%。
截至去年12月，東航共計運營725架飛機。其中自有飛機283架，融資租賃飛機246架，經營租賃飛機194架。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020