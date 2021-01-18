李偉傑：港股上望兩萬九 騰訊挑戰700元大關
2021年01月18日 10:53
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股成交暢旺，有望挑戰29,000點大關。而外圍方面，「藍色浪潮」即將到來，他認為，美國首要解決的是刺激經濟措施、控制新冠肺炎疫情等，中美關係的走勢在2月中才有更多消息。
至於新經濟股方面，李認為，小米集團(01810)受美國制裁影響下，沽壓未完全消退；阿里巴巴(09988)受反壟斷法困擾下，令股價受拖累，有潛力追落後；騰訊控股(00700)近來則穩步上升，相信有力升上700港元關口。
京東健康(06618)和海爾智家(06690)納入滬港通名單，李認為，海爾智家在內地有上市，股價會受A股影響，而京東健康早前從高位198.5元回調，並且整固，相信有機會重上150元水平，止蝕位定在早前低位131.2元。
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