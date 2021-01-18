李偉傑：港股上望兩萬九　騰訊挑戰700元大關

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股成交暢旺，有望挑戰29,000點大關。而外圍方面，「藍色浪潮」即將到來，他認為，美國首要解決的是刺激經濟措施、控制新冠肺炎疫情等，中美關係的走勢在2月中才有更多消息。

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